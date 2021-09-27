https://tr.sputniknews.com/20210927/taliban-berberlere-sakal-tirasini-ve-muzigi-yasakladi-1049271624.html

Taliban, berberlere sakal tıraşı yapmayı ve dükkanda müzik çalmayı yasakladı

Taliban, berberlere sakal tıraşı yapmayı ve dükkanda müzik çalmayı yasakladı

Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları 'Şeriat kanunlarına göre' yasaklandı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T10:20+0300

2021-09-27T10:20+0300

2021-09-27T10:20+0300

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Afganistan'ın Helmand eyaletinde, Taliban* liderliğindeki 'erdem ve ahlak departmanı' tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, berberlerin sakal tıraşı yapmaları ve dükkanlarında müzik çalmaları yasaklandı. 'Şeriat kanunlarına göre' getirilen düzenlemeyle ilgili olarak dün yayınlanan açıklamada, "Bugünden itibaren berberlerde ve hamamlarda sakal tıraşı ve müzik çalmanın kesinlikle yasak olduğu konusunda acilen bilgilendiriliyorsunuz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Herhangi bir berberin veya hamamın sakal tıraş ettiği veya müzik çaldığı tespit edilirse, şeriat esaslarına göre muamele görecek ve şikayet hakları olmayacak" denildi.Taliban, yönetimlerinin hükümetteki önceki dönemlerine göre daha yumuşak olacağını söylese de, kadınlara yönelik kısıtlamalar ve adli suçlara ilişkin cezalandırmalar gibi uygulamalarında katı şeriat yönetimini uyguladıkları görülüyor. Örgüt, 1996 ile 2001 yılları arasındaki yönetim döneminde de, toplumu şeriat kanunlarına göre yönetmişti ve kadınları sosyal hayattan dışlayan kararlar almıştı.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.

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afganistan, taliban, berber, tıraş