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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210927/talibandan-militanlarina-uyari-selfie-cekmeyi-birakin-isinize-donun-1049292228.html
Taliban'dan militanlarına uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün
Taliban'dan militanlarına uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün
Taliban yönetiminin Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup, askerlerin eğlencelerinin son bulmasını ve özellikle selfie çekmelerini bırakmalarını istedi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T18:51+0300
2021-09-27T18:51+0300
taliban kontrolünde afganistan
islam
taliban
asker
kabil
okul
islami terör
kadın
kıyafet
terör
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Taliban'ın kurucusunun oğlu olan Afganistan'ın yeni Savunma Bakanı, askerlere eğlenceyi bırakmalarını ve görevlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.NTV'nin The Wall Street Journal'dan (WSJ) aktardığına göre, Taliban’ın savunma bakanı Mevlevi Muhammed Yakub, "Atandığınız görevlere bağlı kalın. Şehitlerimizin kanıyla yaratılan statümüze zarar veriyorsunuz” dedi.Yakın tarihli bir konuşmada bakan, aynı zamanda askerlere bu kadar çok selfie çekmeyi bırakmaları gerektiğini, çünkü bunun Taliban yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. Yakub, 'Bu fotoğraflar sosyal medyaya düştüğünde, grubun liderlerinin yerlerini ve faaliyetlerini ele verebileceği' konusunda uyarıda bulundu.WSJ, Yakub'un ayrıca askerleri çok hızlı araba kullandıkları ve batılı modayı benimsedikleri için disipline ettiğini bildirdi.'İslami sistemimizi kaybederiz'Taliban savaşçılarının artık omuz hizasında saçları, şık kıyafetleri ve beyaz spor ayakkabılarıyla görülmemesi gerektiğini söyleyen Yakub’un, “Allah korusun böyle davranmaya devam edersek İslami sistemimizi kaybederiz” dediği aktarıldı.Öte yandan, Taliban'ın Afganistan’da yönetimi devralmasından bu yana, Taliban üyelerinin 1990'ların sonundaki acımasız yönetimlerini anımsatan şiddetli eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.Habere göre, Ağustos ayında, Taliban askerleri Afgan bir kadını "kötü yemek pişirdiği” için ateşe verdi. Cuma günü bir tanık, akerlerin şehir meydanında bir vince ceset astığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210927/taliban-berberlere-sakal-tirasi-yapmayi-yasakladi-1049286703.html
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islam, taliban, asker, kabil, okul, islami terör, kadın, kıyafet, terör, savaş, uyarı

Taliban'dan militanlarına uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün

18:51 27.09.2021
© REUTERSTaliban militanı
Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS
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Taliban yönetiminin Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup, askerlerin eğlencelerinin son bulmasını ve özellikle selfie çekmelerini bırakmalarını istedi.
Taliban'ın kurucusunun oğlu olan Afganistan'ın yeni Savunma Bakanı, askerlere eğlenceyi bırakmalarını ve görevlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.
NTV'nin The Wall Street Journal'dan (WSJ) aktardığına göre, Taliban’ın savunma bakanı Mevlevi Muhammed Yakub, "Atandığınız görevlere bağlı kalın. Şehitlerimizin kanıyla yaratılan statümüze zarar veriyorsunuz” dedi.
Yakın tarihli bir konuşmada bakan, aynı zamanda askerlere bu kadar çok selfie çekmeyi bırakmaları gerektiğini, çünkü bunun Taliban yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.
Yakub, 'Bu fotoğraflar sosyal medyaya düştüğünde, grubun liderlerinin yerlerini ve faaliyetlerini ele verebileceği' konusunda uyarıda bulundu.
WSJ, Yakub'un ayrıca askerleri çok hızlı araba kullandıkları ve batılı modayı benimsedikleri için disipline ettiğini bildirdi.

'İslami sistemimizi kaybederiz'

Taliban savaşçılarının artık omuz hizasında saçları, şık kıyafetleri ve beyaz spor ayakkabılarıyla görülmemesi gerektiğini söyleyen Yakub’un, “Allah korusun böyle davranmaya devam edersek İslami sistemimizi kaybederiz” dediği aktarıldı.
Öte yandan, Taliban'ın Afganistan’da yönetimi devralmasından bu yana, Taliban üyelerinin 1990'ların sonundaki acımasız yönetimlerini anımsatan şiddetli eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.
Habere göre, Ağustos ayında, Taliban askerleri Afgan bir kadını "kötü yemek pişirdiği” için ateşe verdi. Cuma günü bir tanık, akerlerin şehir meydanında bir vince ceset astığını söyledi.
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
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