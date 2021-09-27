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TikTok’un akımı 6 yaşındaki kızı hastanelik etti
TikTok’un akımı 6 yaşındaki kızı hastanelik etti
TikTok pek çok akım ile gündeme gelirken, 6 yaşındaki bir kız çocuğu hastanelik oldu. Mıknatıslı toplar ile yapılan akımı deneyeme çalışan küçük kız tam 23... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T18:30+0300
2021-09-27T18:30+0300
yaşam
video
sosyal medya
çocuk
kız çocuğu
tiktok
mıknatıs
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Günler boyunca bağırsaklarını parçalayan 'potansiyel olarak ölümcül' 23 mıknatısı yutan küçük kızın annesi de olay hakkında konuştu. Mıknatısların TikTok videolarında dile takılan piercinglerini taklit etmek için kullanıldığını gösterdiğinin altını çizdi.Milliyet'in The Mirror'dan aktardığına göre aile, çocuğun odasında yuttuklarından da fazla mıknatıslı minik top buldu. Kızın annesi, ‘’Bu mıknatısların gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu pekiştirmek istiyorum" dedi.Başka TikTok akımları da hastanelik etmiştiÇocuk ilk olarak eylül ayının ikinci haftası mide ağrısı yaşadı. Daha sonra iyileşmediği için apandisinde sorun olduğu düşünüldü ancak sonrasında gerçek suçlu bağırsakta bulundu.Geçen aylarda ise İskoçya'da benzer bir olay yaşandı. Dokuz yaşındaki bir çocuk bir TikTok meydan okuması için mıknatıs yuttuktan sonra neredeyse ölüyordu. Viral bir TikTok mücadelesinin ardından bunlara katılan küçük çocuklar mıknatıs yuttuklarında hastanelik oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210916/tiktok-challengelari-teksasta-vandalliga-sebep-oluyor--1048961462.html
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video, sosyal medya, çocuk, kız çocuğu, tiktok, mıknatıs

TikTok’un akımı 6 yaşındaki kızı hastanelik etti

18:30 27.09.2021
© REUTERS / Dado RuvicTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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TikTok pek çok akım ile gündeme gelirken, 6 yaşındaki bir kız çocuğu hastanelik oldu. Mıknatıslı toplar ile yapılan akımı deneyeme çalışan küçük kız tam 23 tane yuttu. Bağırsağının dolanmasına ve kenetlenmesine neden olan bu mıknatıslar sebebiyle küçük kız ‘stoma( Bağırsak Torbası)’ ile yaşamak zorunda kalabilir.
Günler boyunca bağırsaklarını parçalayan 'potansiyel olarak ölümcül' 23 mıknatısı yutan küçük kızın annesi de olay hakkında konuştu.
Mıknatısların TikTok videolarında dile takılan piercinglerini taklit etmek için kullanıldığını gösterdiğinin altını çizdi.
Milliyet'in The Mirror'dan aktardığına göre aile, çocuğun odasında yuttuklarından da fazla mıknatıslı minik top buldu.
Kızın annesi, ‘’Bu mıknatısların gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu pekiştirmek istiyorum" dedi.

Başka TikTok akımları da hastanelik etmişti

Çocuk ilk olarak eylül ayının ikinci haftası mide ağrısı yaşadı. Daha sonra iyileşmediği için apandisinde sorun olduğu düşünüldü ancak sonrasında gerçek suçlu bağırsakta bulundu.
Geçen aylarda ise İskoçya'da benzer bir olay yaşandı. Dokuz yaşındaki bir çocuk bir TikTok meydan okuması için mıknatıs yuttuktan sonra neredeyse ölüyordu.
Viral bir TikTok mücadelesinin ardından bunlara katılan küçük çocuklar mıknatıs yuttuklarında hastanelik oldu.
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
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