https://tr.sputniknews.com/20210927/tiktokun-akimi-6-yasindaki-kizi-hastanelik-etti-1049291676.html

TikTok’un akımı 6 yaşındaki kızı hastanelik etti

TikTok’un akımı 6 yaşındaki kızı hastanelik etti

TikTok pek çok akım ile gündeme gelirken, 6 yaşındaki bir kız çocuğu hastanelik oldu. Mıknatıslı toplar ile yapılan akımı deneyeme çalışan küçük kız tam 23... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T18:30+0300

2021-09-27T18:30+0300

2021-09-27T18:30+0300

yaşam

video

sosyal medya

çocuk

kız çocuğu

tiktok

mıknatıs

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Günler boyunca bağırsaklarını parçalayan 'potansiyel olarak ölümcül' 23 mıknatısı yutan küçük kızın annesi de olay hakkında konuştu. Mıknatısların TikTok videolarında dile takılan piercinglerini taklit etmek için kullanıldığını gösterdiğinin altını çizdi.Milliyet'in The Mirror'dan aktardığına göre aile, çocuğun odasında yuttuklarından da fazla mıknatıslı minik top buldu. Kızın annesi, ‘’Bu mıknatısların gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu pekiştirmek istiyorum" dedi.Başka TikTok akımları da hastanelik etmiştiÇocuk ilk olarak eylül ayının ikinci haftası mide ağrısı yaşadı. Daha sonra iyileşmediği için apandisinde sorun olduğu düşünüldü ancak sonrasında gerçek suçlu bağırsakta bulundu.Geçen aylarda ise İskoçya'da benzer bir olay yaşandı. Dokuz yaşındaki bir çocuk bir TikTok meydan okuması için mıknatıs yuttuktan sonra neredeyse ölüyordu. Viral bir TikTok mücadelesinin ardından bunlara katılan küçük çocuklar mıknatıs yuttuklarında hastanelik oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210916/tiktok-challengelari-teksasta-vandalliga-sebep-oluyor--1048961462.html

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