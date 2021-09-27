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Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Erasmus hibeleriyle ilgili açıklama
Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Erasmus hibeleriyle ilgili açıklama
Türkiye Ulusal Ajansı, ‘Erasmus+’ için müzakere sürecinin devam ettiğini duyurdu 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T18:03+0300
2021-09-27T18:03+0300
türkiye
üniversite
hibe
erasmus
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Avrupa Birliği tarafından üniversite öğrencilerine eğitimlerini Avrupa'daki diğer uyumlu üniversitelerde sürdürme imkanı sağlayan Erasmus programının hibe uygulamasında yapılan yapılan değişikliğe öğrenciler tepki göstermişti. Söz konusu değişikliğin, hibelerin bir senelik ya da dönemlik değil en fazla 2,5 aylık verilmesini kapsadığı belirtilmişti.Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ öğrenim hareketliliği programına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada “Türkiye Ulusal Ajansı müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yükseköğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir” denildi.Ajanstan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Erasmus+ Programı 7 yıllık dönemler şeklinde icra edilmektedir. 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni program döneminde, AB içindeki bütçe müzakerelerinin uzaması ve Kovid19 salgının da etkisiyle önceki dönemlerden farklı olarak, 2021-2027 Erasmus+ Program Tüzüğü Avrupa Birliği tarafından 6 ay gecikmeli olarak ancak Haziran 2021 tarihinde onaylanabilmiştir.AB'ye aday ve Erasmus+ programına da katılımcı ülke olmamız sebebiyle, 7 yıllık dönemin toplam ve yıllık bütçelerini belirleyecek Katılım Anlaşması müzakereleri, diğer katılımcı ülkelerde olduğu gibi, ancak Program Tüzüğünün AB tarafından onaylanmasının akabinde başlayabilmiştir.Süreç olağan şekilde devam etmekte olup 2021-2022 Akademik Yılında Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği için seçilmiş olan öğrencilerimizin güz dönemi öğrenim imkânından mahrum kalmamaları amacıyla, tüm yükseköğretim kurumlarımıza, söz konusu Katılım Anlaşmasının imzalanması beklenmeksizin, ön görülen şartlı bir asgari bütçe rakamı 8 Eylül 2021 tarihinde bildirilmiştir.Üniversitelerimizin bu geçiş döneminde mevcut geçici kaynakla en fazla öğrenciye mümkün olan en fazla Erasmus imkânını sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Esasen ilgili üniversitelerimiz ve ilgili öğrencilerimiz bu hususları ve koşulları bilmektedir.Türkiye Ulusal Ajansı, tüm öğrencilerimizin menfaatine olacak yönde müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yükseköğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir."
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üniversite, hibe, erasmus

Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Erasmus hibeleriyle ilgili açıklama

18:03 27.09.2021
© FlickrÜniversite - öğrenci - ders
Üniversite - öğrenci - ders - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Flickr
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Türkiye Ulusal Ajansı, ‘Erasmus+’ için müzakere sürecinin devam ettiğini duyurdu
Avrupa Birliği tarafından üniversite öğrencilerine eğitimlerini Avrupa'daki diğer uyumlu üniversitelerde sürdürme imkanı sağlayan Erasmus programının hibe uygulamasında yapılan yapılan değişikliğe öğrenciler tepki göstermişti. Söz konusu değişikliğin, hibelerin bir senelik ya da dönemlik değil en fazla 2,5 aylık verilmesini kapsadığı belirtilmişti.
Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ öğrenim hareketliliği programına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada “Türkiye Ulusal Ajansı müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yükseköğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir” denildi.
Ajanstan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Erasmus+ Programı 7 yıllık dönemler şeklinde icra edilmektedir. 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni program döneminde, AB içindeki bütçe müzakerelerinin uzaması ve Kovid19 salgının da etkisiyle önceki dönemlerden farklı olarak, 2021-2027 Erasmus+ Program Tüzüğü Avrupa Birliği tarafından 6 ay gecikmeli olarak ancak Haziran 2021 tarihinde onaylanabilmiştir.
AB'ye aday ve Erasmus+ programına da katılımcı ülke olmamız sebebiyle, 7 yıllık dönemin toplam ve yıllık bütçelerini belirleyecek Katılım Anlaşması müzakereleri, diğer katılımcı ülkelerde olduğu gibi, ancak Program Tüzüğünün AB tarafından onaylanmasının akabinde başlayabilmiştir.
Süreç olağan şekilde devam etmekte olup 2021-2022 Akademik Yılında Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği için seçilmiş olan öğrencilerimizin güz dönemi öğrenim imkânından mahrum kalmamaları amacıyla, tüm yükseköğretim kurumlarımıza, söz konusu Katılım Anlaşmasının imzalanması beklenmeksizin, ön görülen şartlı bir asgari bütçe rakamı 8 Eylül 2021 tarihinde bildirilmiştir.
Üniversitelerimizin bu geçiş döneminde mevcut geçici kaynakla en fazla öğrenciye mümkün olan en fazla Erasmus imkânını sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Esasen ilgili üniversitelerimiz ve ilgili öğrencilerimiz bu hususları ve koşulları bilmektedir.
Türkiye Ulusal Ajansı, tüm öğrencilerimizin menfaatine olacak yönde müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yükseköğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir."
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