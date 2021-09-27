https://tr.sputniknews.com/20210927/universiteli-genc-kadini-ucakta-taciz-etti-5-yila-kadar-hapsi-istendi--1049287021.html

Genç kadını uçakta taciz etti, 5 yıla kadar hapsi istendi

Genç kadını uçakta taciz etti, 5 yıla kadar hapsi istendi

Elektrik mühendisi K.K.'nın, İstanbul'dan Trabzon'a giden uçakta yanındaki üniversiteli genç kadını taciz ettiği öne sürüldü. Genç kadının şikayeti üzerine... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T16:32+0300

2021-09-27T16:32+0300

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türkiye

uçak

taciz

yolcu

hapis

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket eden TK 7162 sefer sayılı uçakta yolculuk yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi E.K., elektrik mühendisi K.K. tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Enis Yıldırım'ın Habertürk gazetesinde yer alan haberine göre önce hostesten yerini değiştirmesini isteyen genç kadın, uçak Trabzon'a ulaşınca şikâyetçi oldu. E.K. uçakta yaşadıklarını polise anlattı.'Tekrar uyarınca elini çekti'Şüphelinin ilk uyarısını dinlemeyip tacize devam ettiğini söyleyen E.K., "Tekrar uyarınca elini çekti. Hemen uçak personeline durumu anlattım ve uyarı yapıldıktan sonra yerim değiştirildi. Bir süre sonra uçak Trabzon'a indi. Polisler geldi ben de şikâyetçi oldum" dedi.Savcı hapis talep ettiK.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcı, K.K.'nin 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan yargılanmasını istedi. Asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan K.K.'nin 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

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uçak, taciz, yolcu, hapis