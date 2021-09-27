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Uzmanı anlattı: Grip ile Kovid-19’un farkları neler?
Uzmanı anlattı: Grip ile Kovid-19’un farkları neler?
Mevsim geçiş döneminde artan grip ile Kovid-19 vakaları birbirine karışabiliyor. İki hastalık arasında büyük benzerlik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T14:42+0300
2021-09-27T14:42+0300
yaşam
grip salgını
hasta
grip
grip aşısı
soğuk algınlığı
covid-19
kovid-19
grip ilacı
mesajcı rna (mrna)
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Havaların serinlemesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip vakalarında da artış gözlemleniyor. Kovid-19 ile gribin belirtileri ise büyük oranda benzerlik gösteriyor. İki hastalık arasında farkları ve korunma yollarını Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim sorumlusu Prof. Dr Hakan Oğuztürk Sputnik’e aktardı.Grip ve Kovid-19’un ortak belirtileri neler?Kovid-19 ve gribin nedeninin RNA virüsleri olduğunu ifade eden Oğuztürk şunlara dikkat çekti:Koronavirüs ile grip arasında farklar da varİki hastalığın seyrinin birbirinden farklı seyrettiğini ifade eden Oğuztürk, kesin ayrımın yapılması için PCR testi yapılması gerektiğini belirterek “Kesin olmamakla birlikte yorgunluk, halsizlik, hapşırık, burun akıntısı, baş ağrısı gripte Kovid-19 hastalığına göre daha sık görülürken, ishal, nefes darlığı, koku-tat alma bozukluğu Kovid-19 da daha sıktır. Ayrıca Kovid-19 da belirtilerin ortaya çıkışı daha yavaştır. Oysa gripte belirtiler ikinci günden itibaren hissedilmeye başlanır. Buna karşın gripte şikayetler Kovid-19 hastalığına göre daha erken kaybolur. Görüldüğü üzere her iki hastalığın klinik belirti ve bulgularla tam olarak ayırt edilmesi çok zor olmakla birlikte birtakım benzerlik ve farklılıkları mevcuttur. Bu nedenle bu belirti ve şikayetleri olanların kesinlikle Kovid-19 ayrımının yapılabilmesi için PCR testine ihtiyaç duyulacağından, testin yapılması için hastaneye başvurması önerilir” dedi.‘Grip ve Kovid-19’dan aşı ile korunulabilir’Kovid-19 ve gribe karşı uygulanan aşıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuztürk “Alınacak tedbirler her ikisi içinde benzerlik göstermektedir. Ancak kesin korunma yolu aşıdır. Günümüzde hem gribe hem de Kovid-19 hastalığına karşı koruma sağlayan aşılar bulunmaktadır. Grip aşısı 65 yaş üstü kişilere, immun sistemi baskılananlara, kronik hastalıkları bulunanlara önerilmektedir. Gripte aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruma başlamakta ve grip virüsünün dolaşımda olduğu 6 ay süre ile koruyuculuk devam etmektedir. Kovid-19 hastalığına karşı koruma için kullanılan inaktif virüs aşılarında ise koruyuculuk yaklaşık 40 günde başlamakta 5-6 ay devam etmekte, mRNA aşılarında ise 2 haftada etkinlik yükselmeye başlamakta 6-9 ay devam etmektedir. Grip aşısının Kovid-19’a karşı hiçbir koruma etkinliği olmadığı gibi Kovid-19 aşılarının da gribe karşı koruyuculuğu bulunmamaktadır” değerlendirmesini yaptı.‘İki hastalıkta da ölüm riski var’Kovid-19 ve mevsimsel gribe karşı maske ve mesafe önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğine de dikkat çeken Oğuztürk “Her iki hastalıkta da ölüm riski bulunmakla birlikte ölüm yüzdesi Kovid-19’da biraz daha fazladır. Aşıların yapılmaması ya da eksik yapılması hastaneye yatma hatta yaşamı yitirme ile sonlanacak bir süreci aktive edebilir. Bu nedenle aşılama ile birlikte bireylerin maske, temizlik ve sosyal mesafeye tedbirlerine uyarak bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırarak riski en aza indirmek gerekmektedir” dedi.
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grip salgını, hasta, grip, grip aşısı, soğuk algınlığı, covid-19, kovid-19, grip ilacı, mesajcı rna (mrna)

Uzmanı anlattı: Grip ile Kovid-19’un farkları neler?

14:42 27.09.2021
© AAgrip
grip - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
Mevsim geçiş döneminde artan grip ile Kovid-19 vakaları birbirine karışabiliyor. İki hastalık arasında büyük benzerlik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, özellikle bu dönemde belirtiler gözlemlendiğinde PCR testi yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Havaların serinlemesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip vakalarında da artış gözlemleniyor. Kovid-19 ile gribin belirtileri ise büyük oranda benzerlik gösteriyor. İki hastalık arasında farkları ve korunma yollarını Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim sorumlusu Prof. Dr Hakan Oğuztürk Sputnik’e aktardı.

Grip ve Kovid-19’un ortak belirtileri neler?

Kovid-19 ve gribin nedeninin RNA virüsleri olduğunu ifade eden Oğuztürk şunlara dikkat çekti:

“Mevsimsel olarak havaların soğuması ve insanların açık alanlarda daha az vakit geçirmesi, kapalı alanlarda bulunma zorunluluğunun artması, Kovid-19 hastalığında olduğu gibi grip hastalığında da insanlar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Hem grip hem Kovid-19 hastalığında solunum yolu bulaşı ortak özellik olarak karşımıza çıkmakta, bundan daha da önemlisi her iki hastalıktaki semptom ve şikayetler, özellikle ateş, kuru öksürük, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı tanı koymada klinisyenlerin işini zorlaştırmaktadır. Son zamanlarda tüm dünyada baskın olarak görülen Delta ve Mu varyantlarında da semptom ve şikayetlerin gripteki ile olan benzerlikleri kesin tanı için hastaneye başvuruyu zorunlu kılıyor.”

Koronavirüs ile grip arasında farklar da var

İki hastalığın seyrinin birbirinden farklı seyrettiğini ifade eden Oğuztürk, kesin ayrımın yapılması için PCR testi yapılması gerektiğini belirterek “Kesin olmamakla birlikte yorgunluk, halsizlik, hapşırık, burun akıntısı, baş ağrısı gripte Kovid-19 hastalığına göre daha sık görülürken, ishal, nefes darlığı, koku-tat alma bozukluğu Kovid-19 da daha sıktır. Ayrıca Kovid-19 da belirtilerin ortaya çıkışı daha yavaştır. Oysa gripte belirtiler ikinci günden itibaren hissedilmeye başlanır. Buna karşın gripte şikayetler Kovid-19 hastalığına göre daha erken kaybolur. Görüldüğü üzere her iki hastalığın klinik belirti ve bulgularla tam olarak ayırt edilmesi çok zor olmakla birlikte birtakım benzerlik ve farklılıkları mevcuttur. Bu nedenle bu belirti ve şikayetleri olanların kesinlikle Kovid-19 ayrımının yapılabilmesi için PCR testine ihtiyaç duyulacağından, testin yapılması için hastaneye başvurması önerilir” dedi.

‘Grip ve Kovid-19’dan aşı ile korunulabilir’

Kovid-19 ve gribe karşı uygulanan aşıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuztürk “Alınacak tedbirler her ikisi içinde benzerlik göstermektedir. Ancak kesin korunma yolu aşıdır. Günümüzde hem gribe hem de Kovid-19 hastalığına karşı koruma sağlayan aşılar bulunmaktadır. Grip aşısı 65 yaş üstü kişilere, immun sistemi baskılananlara, kronik hastalıkları bulunanlara önerilmektedir. Gripte aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruma başlamakta ve grip virüsünün dolaşımda olduğu 6 ay süre ile koruyuculuk devam etmektedir. Kovid-19 hastalığına karşı koruma için kullanılan inaktif virüs aşılarında ise koruyuculuk yaklaşık 40 günde başlamakta 5-6 ay devam etmekte, mRNA aşılarında ise 2 haftada etkinlik yükselmeye başlamakta 6-9 ay devam etmektedir. Grip aşısının Kovid-19’a karşı hiçbir koruma etkinliği olmadığı gibi Kovid-19 aşılarının da gribe karşı koruyuculuğu bulunmamaktadır” değerlendirmesini yaptı.

‘İki hastalıkta da ölüm riski var’

Kovid-19 ve mevsimsel gribe karşı maske ve mesafe önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğine de dikkat çeken Oğuztürk “Her iki hastalıkta da ölüm riski bulunmakla birlikte ölüm yüzdesi Kovid-19’da biraz daha fazladır. Aşıların yapılmaması ya da eksik yapılması hastaneye yatma hatta yaşamı yitirme ile sonlanacak bir süreci aktive edebilir. Bu nedenle aşılama ile birlikte bireylerin maske, temizlik ve sosyal mesafeye tedbirlerine uyarak bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırarak riski en aza indirmek gerekmektedir” dedi.
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