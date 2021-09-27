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https://tr.sputniknews.com/20210927/volvonun-logosu-degisti-1049297912.html
Volvo'nun logosu değişti
Volvo'nun logosu değişti
97 yıllık otomotiv devi Volvo, logosunu yedinci kez değiştirdi. Firma, yeni logosunun iki boyutlu olarak ilk kez Facebook üzerinden sundu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T23:32+0300
2021-09-27T23:32+0300
2021-09-27T23:32+0300
yaşam
volvo
otomotiv
logo
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İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo, logosunu yenilediğini duyurdu. Firmanın iki boyutlu yeni logosu, ilk olarak Facebook'ta gösterildi.97 yıllık tarihindeki 7. logo değişimini yapan markanın logosundaki son değişiklik 2016 yılında yapılmıştı.Yeni tasarımda öne çıkanlarYeni tasarımda, siyah rengin ön planda olması dikkat çekerken, önceki logolarda olduğu gibi daire ve ok figürü yer alıyor.Yeni iki boyutlu tasarımın, 1959'dan 1969'a kadar kullanılan logoya olan benzerliği fark ediliyor.Öte yandan firma, yeni logosunun yeni araçlarda ne zaman kullanılacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210302/volvo-2030da-tamamen-elektrikli-arac-uretimine-gececek-1043933114.html
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volvo, otomotiv, logo
Volvo'nun logosu değişti
97 yıllık otomotiv devi Volvo, logosunu yedinci kez değiştirdi. Firma, yeni logosunun iki boyutlu olarak ilk kez Facebook üzerinden sundu.
İsveç merkezli otomotiv üreticisi
Volvo, logosunu yenilediğini duyurdu. Firmanın iki boyutlu yeni logosu, ilk olarak Facebook'ta gösterildi.
97 yıllık tarihindeki 7. logo değişimini yapan markanın logosundaki son değişiklik 2016 yılında yapılmıştı.
Yeni tasarımda öne çıkanlar
Yeni tasarımda, siyah rengin ön planda olması dikkat çekerken, önceki logolarda olduğu gibi daire ve ok figürü yer alıyor.
Yeni iki boyutlu tasarımın, 1959'dan 1969'a kadar kullanılan logoya olan benzerliği fark ediliyor.
Öte yandan firma, yeni logosunun yeni araçlarda ne zaman kullanılacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.