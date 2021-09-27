https://tr.sputniknews.com/20210927/yangin-ve-sel-afeti-magdurlari-kampanyasina-katardan-265-milyon-liralik-bagis-1049294630.html

Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış

Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına Katar Devleti'nin 265 milyon lira bağış yaptığını açıkladı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T20:58+0300

2021-09-27T20:58+0300

2021-09-27T20:58+0300

türkiye

afad

sms

yangın

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı duyuruldu.Paylaşımda, SMS, lira, dolar ve euro olarak yapılan bağışların toplam 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı belirtilerek, "Bugün milyon 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı.Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.

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afad, sms, yangın, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)