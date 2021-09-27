https://tr.sputniknews.com/20210927/yeme-bozukluklari-danismani-pembe-yesil-mavi-renkleri-istah-kapatir-1049267010.html
Yeme bozuklukları danışmanı: Pembe, yeşil mavi renkleri iştah kapatır
Yeme bozuklukları danışmanı: Pembe, yeşil mavi renkleri iştah kapatır
Uzman Psikolog ve Psikoterapist Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, iştah açan ve kapatan renkler hakkında tüyolar verdi. Başaran “Pembe, yeşil mavi... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T00:21+0300
2021-09-27T00:21+0300
2021-09-27T00:21+0300
yaşam
yeşil
yemek
mavi
renk
pembe
iştah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1044076005_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_a5df0a2f0211a935378957b00f827920.jpg
Uzman Psikolog ve Danışman Yelda Başarak, ‘depresyon ve yeme bozuklukları konusunda’ yüksek lisans yaparken edindiği tecrübeleri kitap haline getirdi. Kitabının 2 ay içerisinde basılacağını müjdeleyen Yelda Başarak, zayıflamak isteyenler için psikolojik desteklerin de yer aldığı kitapta okurları için motivasyon listesi hazırladı.‘Yumruk büyüklüğünde yemek yiyeceksiniz’Yelda Başaran, hem televizyon programlarında hem de normal hayatta kendisine en çok sorulan sorunun ‘Ne kadar yemek yemeliyiz’ olduğunu belirterek, bu soruya ise kendisinin her zaman "Bir yemeğe oturduğunuz zaman ne kadar yiyeceğinizden bahsediyorum. Bana bu soru sorulduğunda ‘yumruğunuz kadar yiyeceksiniz’ diyorum. Çünkü mideniz yumruğunuz kadardır” cevabını verdiğini ifade etti.İştah açan ve iştah kapatan renklerYelda Başaran, iştahı açık olanların ‘az yeme’ konusunda çok zorlandığını hatırlatarak, kendisinin ise az yeme ya da çok yeme konusunda insanı psikolojik olarak da hazırlayacak önemli tavsiyelerinin olduğunu kaydetti.İnsanların kilo alması ve vermesi için önemli motive kaynaklarının olduğunu kaydeden Başaran, renklerin de kitabındaki motive listesinde yer alan listede yer aldığını ifade etti.İştah açan ve iştah kapatan renkler konusunda tüyolar veren Başaran, "Hangi renkler iştah açar hangi renkler kapatır? Mesela pembe antidepresan bir renktir. Hep kızlara yakıştırılır ama eğer ki iştahınızın kapanmasını istiyorsanız yemeğinizi pembe tabaklarda pembe bir ortamda yapabilirsiniz. Yeşil de iştah kapatır, sağlığın rengidir. Mavi de iştah kapatır. Ama kırmızı iştahı açar. Çünkü adrenalin bir renktir. Kahverengi de iştahı açar. İştahınızın açılmasını istiyorsanız kırmızı, sarı, turuncuya yakın olun. Kapanmasını istiyorsanız pembeye, yeşile ve mavi, birazcık da mora yakın olun. Yemek reklamlarına baktığımız zaman genelde hep kırmızıdır, sarıdır, kahverengidir. Sağlığın rengine baktığınız zaman genelde yeşil, beyaz renklidir. Mor dengenin rengidir” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1044076005_154:0:1447:970_1920x0_80_0_0_a3ee9b057c7cc27eb2dd737f43aba124.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yeşil, yemek, mavi, renk, pembe, iştah
Yeme bozuklukları danışmanı: Pembe, yeşil mavi renkleri iştah kapatır
Uzman Psikolog ve Psikoterapist Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, iştah açan ve kapatan renkler hakkında tüyolar verdi. Başaran “Pembe, yeşil mavi iştah kapatır. İştahınızın açılmasını istiyorsanız kırmızı, sarı, turuncuya yakın olun” dedi.
Uzman Psikolog ve Danışman Yelda Başarak, ‘depresyon ve yeme bozuklukları konusunda’ yüksek lisans yaparken edindiği tecrübeleri kitap haline getirdi. Kitabının 2 ay içerisinde basılacağını müjdeleyen Yelda Başarak, zayıflamak isteyenler için psikolojik desteklerin de yer aldığı kitapta okurları için motivasyon listesi hazırladı.
‘Yumruk büyüklüğünde yemek yiyeceksiniz’
Yelda Başaran, hem televizyon programlarında hem de normal hayatta kendisine en çok sorulan sorunun ‘Ne kadar yemek yemeliyiz’ olduğunu belirterek, bu soruya ise kendisinin her zaman "Bir yemeğe oturduğunuz zaman ne kadar yiyeceğinizden bahsediyorum. Bana bu soru sorulduğunda ‘yumruğunuz kadar yiyeceksiniz’ diyorum. Çünkü mideniz yumruğunuz kadardır” cevabını verdiğini ifade etti.
İştah açan ve iştah kapatan renkler
Yelda Başaran, iştahı açık olanların ‘az yeme’ konusunda çok zorlandığını hatırlatarak, kendisinin ise az yeme ya da çok yeme konusunda insanı psikolojik olarak da hazırlayacak önemli tavsiyelerinin olduğunu kaydetti.
İnsanların kilo alması ve vermesi için önemli motive kaynaklarının olduğunu kaydeden Başaran, renklerin de kitabındaki motive listesinde yer alan listede yer aldığını ifade etti.
İştah açan ve iştah kapatan renkler konusunda tüyolar veren Başaran, "Hangi renkler iştah açar hangi renkler kapatır? Mesela pembe antidepresan bir renktir. Hep kızlara yakıştırılır ama eğer ki iştahınızın kapanmasını istiyorsanız yemeğinizi pembe tabaklarda pembe bir ortamda yapabilirsiniz. Yeşil de iştah kapatır, sağlığın rengidir. Mavi de iştah kapatır. Ama kırmızı iştahı açar. Çünkü adrenalin bir renktir. Kahverengi de iştahı açar. İştahınızın açılmasını istiyorsanız kırmızı, sarı, turuncuya yakın olun. Kapanmasını istiyorsanız pembeye, yeşile ve mavi, birazcık da mora yakın olun. Yemek reklamlarına baktığımız zaman genelde hep kırmızıdır, sarıdır, kahverengidir. Sağlığın rengine baktığınız zaman genelde yeşil, beyaz renklidir. Mor dengenin rengidir” ifadelerini kullandı.