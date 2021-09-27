https://tr.sputniknews.com/20210927/yunanistan-komunist-partisi-sozcusu--bolgedeki-en-saldirgan-ulke-yunanistan-1049288493.html

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü: Bölgedeki en saldırgan ülke Yunanistan

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü: Bölgedeki en saldırgan ülke Yunanistan

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, "Bölgedeki en saldırgan ülke Yunanistan" sözleriyle ülkede "saldırganlık" tartışması başlattı. Pafilis... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T17:01+0300

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yunanistan komünist partisi (kke)

meclis

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Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Yunan meclisindeki konuşmasında, "Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum" dedi.Pafilis Yunan milletvekillerine seslendi ve "Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum" şeklinde konuştu.Yunanistan'ın tüm "savaşlara'" Yeni Demokrasi, PASOK ve SİRİZA hükümetlerinin kararlarıyla katıldığını belirterek, "Hangi barışçıl politikadan bahsediyorsunuz?" değerlendirmesini yaptı."Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız"Pafilis, Atina'yı siyasi olarak NATO'ya bağımlı olmakla suçladı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesini de eleştirdi ve "Suudi Arabistan'da Patriotların işi ne?" dedi.Komünist Parti Sözcüsü Pafilis, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

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abd, yunanistan, patriot, yunanistan komünist partisi (kke), meclis