Yunanistan'da yasa tasarısı: Aşı olmak için merkezlere gelen göçmenler sınır dışı edilemeyecek

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yasa dışı ikamet eden göçmenlerin Kovid-19 aşısı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilmelerinin engellenmesi için meclise bir tasarı sundu. Tasarıya göre, Yunanistan'da yasal belgeleri olmadan ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, vatansız kişiler ya da sınır dışı edilme kararı bekleyen göçmenler, koronavirüs aşı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilemeyecek.Aşı olurken geçici sosyal güvenlik numarası verilmesi için kişisel verilerini ibraz eden göçmenler, oturma ve çalışma izinlerinin kontrollerinden muaf tutulacak.Tasarı ayrıca, göçmenlerin sosyal hizmetler ve göçmen entegrasyon merkezlerinden internet üzerinden geçici sosyal güvenlik numarası ve dijital aşı sertifikası almalarına olanak sağlayacak. Yasa tasarısı, mecliste kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.
Yunanistan'da, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme riski olmadan Kovid-19 aşısı olmalarına yönelik yasa tasarısı meclise sunuldu.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yasa dışı ikamet eden göçmenlerin Kovid-19 aşısı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilmelerinin engellenmesi için meclise bir tasarı sundu.
Tasarıya göre, Yunanistan'da yasal belgeleri olmadan ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, vatansız kişiler ya da sınır dışı edilme kararı bekleyen göçmenler, koronavirüs aşı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilemeyecek.
Aşı olurken geçici sosyal güvenlik numarası verilmesi için kişisel verilerini ibraz eden göçmenler, oturma ve çalışma izinlerinin kontrollerinden muaf tutulacak.
Tasarı ayrıca, göçmenlerin sosyal hizmetler ve göçmen entegrasyon merkezlerinden internet üzerinden geçici sosyal güvenlik numarası ve dijital aşı sertifikası almalarına olanak sağlayacak.
Yasa tasarısı, mecliste kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.