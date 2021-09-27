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Yunanistan'da yasa tasarısı: Aşı olmak için merkezlere gelen göçmenler sınır dışı edilemeyecek
Yunanistan'da yasa tasarısı: Aşı olmak için merkezlere gelen göçmenler sınır dışı edilemeyecek
Yunanistan'da, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme riski olmadan Kovid-19 aşısı olmalarına yönelik yasa tasarısı meclise sunuldu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:45+0300
2021-09-27T16:45+0300
yunanistan
göçmen
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yasa dışı ikamet eden göçmenlerin Kovid-19 aşısı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilmelerinin engellenmesi için meclise bir tasarı sundu. Tasarıya göre, Yunanistan'da yasal belgeleri olmadan ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, vatansız kişiler ya da sınır dışı edilme kararı bekleyen göçmenler, koronavirüs aşı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilemeyecek.Aşı olurken geçici sosyal güvenlik numarası verilmesi için kişisel verilerini ibraz eden göçmenler, oturma ve çalışma izinlerinin kontrollerinden muaf tutulacak.Tasarı ayrıca, göçmenlerin sosyal hizmetler ve göçmen entegrasyon merkezlerinden internet üzerinden geçici sosyal güvenlik numarası ve dijital aşı sertifikası almalarına olanak sağlayacak. Yasa tasarısı, mecliste kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.
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yunanistan, göçmen, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Yunanistan'da yasa tasarısı: Aşı olmak için merkezlere gelen göçmenler sınır dışı edilemeyecek

16:45 27.09.2021
© AA / Arif Hüdaverdi YamanGöçmen, sığınmacı, mülteci, Edirne-Yunanistan
Göçmen, sığınmacı, mülteci, Edirne-Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Yunanistan'da, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme riski olmadan Kovid-19 aşısı olmalarına yönelik yasa tasarısı meclise sunuldu.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yasa dışı ikamet eden göçmenlerin Kovid-19 aşısı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilmelerinin engellenmesi için meclise bir tasarı sundu.
Tasarıya göre, Yunanistan'da yasal belgeleri olmadan ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, vatansız kişiler ya da sınır dışı edilme kararı bekleyen göçmenler, koronavirüs aşı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilemeyecek.
Aşı olurken geçici sosyal güvenlik numarası verilmesi için kişisel verilerini ibraz eden göçmenler, oturma ve çalışma izinlerinin kontrollerinden muaf tutulacak.
Tasarı ayrıca, göçmenlerin sosyal hizmetler ve göçmen entegrasyon merkezlerinden internet üzerinden geçici sosyal güvenlik numarası ve dijital aşı sertifikası almalarına olanak sağlayacak.
Yasa tasarısı, mecliste kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.
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