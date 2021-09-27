https://tr.sputniknews.com/20210927/yunanistanda-yasa-tasarisi-asi-olmak-icin-merkezlere-gelen-gocmenler-sinir-disi-edilemeyecek-1049287993.html

Yunanistan'da yasa tasarısı: Aşı olmak için merkezlere gelen göçmenler sınır dışı edilemeyecek

Yunanistan'da yasa tasarısı: Aşı olmak için merkezlere gelen göçmenler sınır dışı edilemeyecek

Yunanistan'da, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme riski olmadan Kovid-19 aşısı olmalarına yönelik yasa tasarısı meclise sunuldu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T16:45+0300

2021-09-27T16:45+0300

2021-09-27T16:45+0300

yunanistan

göçmen

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104153/61/1041536158_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0748c8b6560d8a8975e27b6c06f6ac94.jpg

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yasa dışı ikamet eden göçmenlerin Kovid-19 aşısı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilmelerinin engellenmesi için meclise bir tasarı sundu. Tasarıya göre, Yunanistan'da yasal belgeleri olmadan ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, vatansız kişiler ya da sınır dışı edilme kararı bekleyen göçmenler, koronavirüs aşı merkezlerine geldiklerinde sınır dışı edilemeyecek.Aşı olurken geçici sosyal güvenlik numarası verilmesi için kişisel verilerini ibraz eden göçmenler, oturma ve çalışma izinlerinin kontrollerinden muaf tutulacak.Tasarı ayrıca, göçmenlerin sosyal hizmetler ve göçmen entegrasyon merkezlerinden internet üzerinden geçici sosyal güvenlik numarası ve dijital aşı sertifikası almalarına olanak sağlayacak. Yasa tasarısı, mecliste kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, göçmen, koronavirüs, koronavirüs aşısı