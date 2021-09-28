https://tr.sputniknews.com/20210928/186-yil-hapis-cezasi-alan-oktar-babunanin-cezaevinde-kaydedilmis-fotograflari-ortay-cikti-1049299704.html

186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'nın cezaevinde kaydedilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'nın cezaevinde kaydedilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın cezaevi fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:00+0300

2021-09-28T01:00+0300

2021-09-28T01:01+0300

yaşam

adnan oktar

oktar babuna

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Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oktar Babuna'nın fotoğraflarında bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den tam 120 bin kişi kan vermişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği mahkemede, Oktar Babuna hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.

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adnan oktar, oktar babuna