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186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'nın cezaevinde kaydedilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'nın cezaevinde kaydedilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın cezaevi fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T01:00+0300
2021-09-28T01:01+0300
yaşam
adnan oktar
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Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oktar Babuna'nın fotoğraflarında bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den tam 120 bin kişi kan vermişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği mahkemede, Oktar Babuna hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.
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adnan oktar, oktar babuna

186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'nın cezaevinde kaydedilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

01:00 28.09.2021 (güncellendi: 01:01 28.09.2021)
© TwitterAhmet Oktar Babuna
Ahmet Oktar Babuna - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Twitter
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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın cezaevi fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı.
Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oktar Babuna'nın fotoğraflarında bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.
Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı.
1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den tam 120 bin kişi kan vermişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.
Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği mahkemede, Oktar Babuna hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.
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