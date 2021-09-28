https://tr.sputniknews.com/20210928/a-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-kuntzun-yardimcilari-belli-oldu-1049300667.html

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcıları belli oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcıları belli oldu

TFF, Kuntz'un yardımcılığına getirdiği Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile üçer yıllık sözleşme imzaladı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:37+0300

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spor

a milli futbol takımı

stefan kuntz

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılıklarına Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'yi getirdi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile yardımcı antrenörlük için üçer yıllık sözleşme imzalandı.Kenan Koçak kimdir?Kuntz'un yardımcılarından 1981 doğumlu Kenan Koçak, SV Waldhof Mannheim takımının altyapısında futbola başladı. Futbolculuk hayatında DSV Leoben, Austria Salzburg (RB Salzburg] ve teknik direktörlüğünü Kuntz'un yaptığı Mannheim'da forma giydi.İlk antrenörlük deneyimini 2009-2010'da Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımını çalıştırdı. Daha sonra 3 sezon SV Waldhof Mannheim'ın başına geçen Koçak, Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen ve Hannover 96'da görev yaptı.Lichte kimdir?SC Paderborn'da altyapı sorumlusu olarak çalışan Lichte, daha sonra aynı kulüpte profesyonel takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2011-2012 sezonunda St. Pauli'de aynı görevde bulunan Lichte, 2012-2014 yılları arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük yaptı. 2014-2015 sezonunda Hannover 96'da farklı dönemlerde A takım yardımcı antrenörü ve genç takımlar sorumlusu olarak görev alan Lichte, FSV Mainz 05'te 2020'de teknik direktör olarak çalıştı.

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a milli futbol takımı, stefan kuntz