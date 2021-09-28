https://tr.sputniknews.com/20210928/abd-rus-denizaltilara-karsilama-icin-muhrip-gemilerinden-olusan-operasyon-gruplari-kurdu-1049318949.html

'ABD, Rus denizaltılara karşılama için muhrip gemilerinden oluşan operasyon grupları kurdu'

'ABD, Rus denizaltılara karşılama için muhrip gemilerinden oluşan operasyon grupları kurdu'

ABD Donanması'nın Atlantik Okyanusu'ndaki Rus denizaltılara karşı koymak için muhrip gemilerinden oluşan bir operasyon grubu kurduğu belirtildi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:42+0300

2021-09-28T15:42+0300

2021-09-28T15:42+0300

savunma

rus denizaltı

abd

tehdit

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ABD Donanma Enstitüsü'ne bağlı USNI News sitesinin haberine göre Washington, Atlantik Okyanusu'ndaki Rus denizaltılara karşı koymak için harekete geçti.USNI News, yeni grubun ABD Donanması'nın Rus denizaltıların faaliyetindeki artış nedeniyle Atlantik'e odaklanma kararına istinaden kurulduğunu kaydetti.USNI News'e konuşan Atlantik Deniz Yüzey Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Brendan McLane, "Gemiler, Rusya'nın Atlantik'teki sualtı faaliyetlerini izlemek ve ülkemizi korumak da dahil olmak üzere tüm görevlere hazır olacak" dedi.McLane, "Ülkemize yönelik stratejik tehditte yeni bir döneme girildi. Rakiplerimiz ülkemizi tehdit altında tutmak için imkan ve kabiliyetlerini konuşlandırdı ve geliştirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Greyhound adı verilen grupta şu anda en yüksek muharebe gücüne sahip Thomas Hadner ve Donald Cook gemileri yer alıyor. Sullivans adlı geminin Ocak ayında gruba dahil olması bekleniyor. Daha sonra Thomas Hadner gemisi teknik bakıma gönderilecek ve onun yerine Cole ve Gravely gemileri gruba katılacak.Gemiler Virginia eyaletindeki Mayport ve Norfolk'ta konuşlandırılacak. Gemilerin Haziran 2022'ye kadar savaşa tamamen hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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rus denizaltı, abd, tehdit