https://tr.sputniknews.com/20210928/abd-savunma-bakani-austinden-ortadogudaki-rus-askeri-uslerinin-kullanilmasi-konusunda-aciklama-1049329828.html

ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ortadoğu'daki Rus askeri üslerinin kullanılması' konusunda açıklama

ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ortadoğu'daki Rus askeri üslerinin kullanılması' konusunda açıklama

ABD'nin Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istediğine dair haberler hakkında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın ABD'ye Afganistan'daki... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T19:30+0300

2021-09-28T19:30+0300

2021-09-28T19:37+0300

dünya

abd

rusya

lloyd austin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043358694_0:88:1700:1044_1920x0_80_0_0_8ae7ee393bbc29742d29924956b7bdc6.jpg

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Pentagon'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer alan, ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmak istediği iddiasına Savunma Bakanı Lloyd Austin'den yanıt geldi.ABD Senatosu'ndaki oturuma katılan Austin, bir senatörün Ortadoğu'daki Rus üslerini Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için kullanma olasılığıyla ilgili sorusu karşısında "Senatör, bildiğim kadarıyla bu konu, Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede gündeme geldi. Putin, katkıda bulunmayı teklif etti" yanıtını verdi.Austin, ABD'nin Rusya'dan hiçbir talepte bulunmadığının altını çizdi.WSJ, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçen hafta görüştüğü Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanma olasılığını istişare ettiğini öne sürmüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Cenevre'deki zirvede Biden'a Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmayı teklif ettiğine dair haberlerle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, lloyd austin