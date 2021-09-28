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ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ortadoğu'daki Rus askeri üslerinin kullanılması' konusunda açıklama
ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ortadoğu'daki Rus askeri üslerinin kullanılması' konusunda açıklama
ABD'nin Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istediğine dair haberler hakkında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın ABD'ye Afganistan'daki... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T19:30+0300
2021-09-28T19:37+0300
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Pentagon'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer alan, ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmak istediği iddiasına Savunma Bakanı Lloyd Austin'den yanıt geldi.ABD Senatosu'ndaki oturuma katılan Austin, bir senatörün Ortadoğu'daki Rus üslerini Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için kullanma olasılığıyla ilgili sorusu karşısında "Senatör, bildiğim kadarıyla bu konu, Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede gündeme geldi. Putin, katkıda bulunmayı teklif etti" yanıtını verdi.Austin, ABD'nin Rusya'dan hiçbir talepte bulunmadığının altını çizdi.WSJ, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçen hafta görüştüğü Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanma olasılığını istişare ettiğini öne sürmüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Cenevre'deki zirvede Biden'a Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmayı teklif ettiğine dair haberlerle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.
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abd, rusya, lloyd austin

ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ortadoğu'daki Rus askeri üslerinin kullanılması' konusunda açıklama

19:30 28.09.2021 (güncellendi: 19:37 28.09.2021)
© AFP 2021 / Brendan SmialowskiLloyd Austin
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / Brendan Smialowski
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ABD'nin Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istediğine dair haberler hakkında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın ABD'ye Afganistan'daki durumla ilgili yardım teklif ettiğini söyledi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Pentagon'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer alan, ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmak istediği iddiasına Savunma Bakanı Lloyd Austin'den yanıt geldi.

ABD Senatosu'ndaki oturuma katılan Austin, bir senatörün Ortadoğu'daki Rus üslerini Afganistan'daki terörle mücadele operasyonları için kullanma olasılığıyla ilgili sorusu karşısında "Senatör, bildiğim kadarıyla bu konu, Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede gündeme geldi. Putin, katkıda bulunmayı teklif etti" yanıtını verdi.

Austin, ABD'nin Rusya'dan hiçbir talepte bulunmadığının altını çizdi.

WSJ, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçen hafta görüştüğü Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la ABD ordusunun Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanma olasılığını istişare ettiğini öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Cenevre'deki zirvede Biden'a Ortadoğu'daki Rus üslerini kullanmayı teklif ettiğine dair haberlerle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.
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