https://tr.sputniknews.com/20210928/akpm-raportoru-omtzigt-cianin-assangei-oldurme-planlari-karsisinda-dehsete-dustum-1049335735.html

AKPM raportörü Omtzigt: CIA'nın Assange'ı öldürme planları karşısında dehşete düştüm

AKPM raportörü Omtzigt: CIA'nın Assange'ı öldürme planları karşısında dehşete düştüm

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) ifşaatçıların korunmasından sorumlu raportörü Pieter Omtzigt, CIA'nın WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T23:48+0300

2021-09-28T23:48+0300

2021-09-28T23:48+0300

dünya

cia

julian assange

suikast

avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) ifşaatçıların korunmasından sorumlu raportörü ve Hollandalı parlamenter Pieter Omtzigt, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a yönelik suikast planları yaptığı şeklinde basına yansıyan haberleri değerlendirdi.Omtzigt, yaptığı açıklamada, "Bu haberler doğruysa eğer, dehşete düştüm. Sızdırılan belgeleri yayımlayan bir sivili kaçırmak ya da öldürmek, Avrupa Konseyi'nin temel insan hakları ilkelerinin ağır ihlali anlamına gelir ve ve umuyoruz ki, dünyanın en güçlü demokrasisinde buna olanak verilmesin. Üst düzey ABD makamlarının böyle bir opsiyonu değerlendirmiş olabileceğine dönük haberler derin endişe verici" ifadelerini kullandı.Öte yandan Omtzigt, Assange'ın ABD'ye iadesini yasaklama çağrısında bulunan 2020 tarihli AKPM kararına atıfta bulunarak, WikiLeaks kurucusunun derhal serbest bırakılmasını talep etti.AKPM'nin, 'Assange'ın tutuklanmasının ve cezai kovuşturmaya tabi tutulmasının gazeteciler açısından tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini açıkça belirttiğini' kaydeden Hollandalı parlamenter, bu türden haberlerin, 'Assange'a en haksız şekilde muamele edilebileceği konusundaki endişelerini güçlendirdiğini' vurguladı.Bununla birlikte Omtzigt, İngiliz yargısını, Assange'ın ABD'ye iadesi lehine karar verirken, bu yeni bilgileri dikkate almaya çağırdı.2012'de kefaletini ödemediği için 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Assange, Afganistan ve Irak'taki ABD savaş suçlarıyla ilgili gizli askeri belgeleri sızdırdığı için casusluk suçlamasıyla 175 yıla kadar hücre hapsi ile karşı karşıya.

https://tr.sputniknews.com/20210627/fbi-muhbiri-abdnin-assange-iddianamesindeki-suclamalari-ben-uydurdum-dedi-snowden-dava-kapanmistir-1044828450.html

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cia, julian assange, suikast, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)