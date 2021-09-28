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https://tr.sputniknews.com/20210928/akpm-raportoru-omtzigt-cianin-assangei-oldurme-planlari-karsisinda-dehsete-dustum-1049335735.html
AKPM raportörü Omtzigt: CIA'nın Assange'ı öldürme planları karşısında dehşete düştüm
AKPM raportörü Omtzigt: CIA'nın Assange'ı öldürme planları karşısında dehşete düştüm
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) ifşaatçıların korunmasından sorumlu raportörü Pieter Omtzigt, CIA'nın WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T23:48+0300
2021-09-28T23:48+0300
dünya
cia
julian assange
suikast
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) ifşaatçıların korunmasından sorumlu raportörü ve Hollandalı parlamenter Pieter Omtzigt, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a yönelik suikast planları yaptığı şeklinde basına yansıyan haberleri değerlendirdi.Omtzigt, yaptığı açıklamada, "Bu haberler doğruysa eğer, dehşete düştüm. Sızdırılan belgeleri yayımlayan bir sivili kaçırmak ya da öldürmek, Avrupa Konseyi'nin temel insan hakları ilkelerinin ağır ihlali anlamına gelir ve ve umuyoruz ki, dünyanın en güçlü demokrasisinde buna olanak verilmesin. Üst düzey ABD makamlarının böyle bir opsiyonu değerlendirmiş olabileceğine dönük haberler derin endişe verici" ifadelerini kullandı.Öte yandan Omtzigt, Assange'ın ABD'ye iadesini yasaklama çağrısında bulunan 2020 tarihli AKPM kararına atıfta bulunarak, WikiLeaks kurucusunun derhal serbest bırakılmasını talep etti.AKPM'nin, 'Assange'ın tutuklanmasının ve cezai kovuşturmaya tabi tutulmasının gazeteciler açısından tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini açıkça belirttiğini' kaydeden Hollandalı parlamenter, bu türden haberlerin, 'Assange'a en haksız şekilde muamele edilebileceği konusundaki endişelerini güçlendirdiğini' vurguladı.Bununla birlikte Omtzigt, İngiliz yargısını, Assange'ın ABD'ye iadesi lehine karar verirken, bu yeni bilgileri dikkate almaya çağırdı.2012'de kefaletini ödemediği için 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Assange, Afganistan ve Irak'taki ABD savaş suçlarıyla ilgili gizli askeri belgeleri sızdırdığı için casusluk suçlamasıyla 175 yıla kadar hücre hapsi ile karşı karşıya.
https://tr.sputniknews.com/20210627/fbi-muhbiri-abdnin-assange-iddianamesindeki-suclamalari-ben-uydurdum-dedi-snowden-dava-kapanmistir-1044828450.html
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cia, julian assange, suikast, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

AKPM raportörü Omtzigt: CIA'nın Assange'ı öldürme planları karşısında dehşete düştüm

23:48 28.09.2021
© REUTERS / Peter NichollsWikiLeaks'in kurucusu Julian Assange
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) ifşaatçıların korunmasından sorumlu raportörü Pieter Omtzigt, CIA'nın WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı öldürmek için yaptığı planları gördükten sonra dehşete kapıldığını ifade etti.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) ifşaatçıların korunmasından sorumlu raportörü ve Hollandalı parlamenter Pieter Omtzigt, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a yönelik suikast planları yaptığı şeklinde basına yansıyan haberleri değerlendirdi.
Omtzigt, yaptığı açıklamada, "Bu haberler doğruysa eğer, dehşete düştüm. Sızdırılan belgeleri yayımlayan bir sivili kaçırmak ya da öldürmek, Avrupa Konseyi'nin temel insan hakları ilkelerinin ağır ihlali anlamına gelir ve ve umuyoruz ki, dünyanın en güçlü demokrasisinde buna olanak verilmesin. Üst düzey ABD makamlarının böyle bir opsiyonu değerlendirmiş olabileceğine dönük haberler derin endişe verici" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Omtzigt, Assange'ın ABD'ye iadesini yasaklama çağrısında bulunan 2020 tarihli AKPM kararına atıfta bulunarak, WikiLeaks kurucusunun derhal serbest bırakılmasını talep etti.
AKPM'nin, 'Assange'ın tutuklanmasının ve cezai kovuşturmaya tabi tutulmasının gazeteciler açısından tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini açıkça belirttiğini' kaydeden Hollandalı parlamenter, bu türden haberlerin, 'Assange'a en haksız şekilde muamele edilebileceği konusundaki endişelerini güçlendirdiğini' vurguladı.
Bununla birlikte Omtzigt, İngiliz yargısını, Assange'ın ABD'ye iadesi lehine karar verirken, bu yeni bilgileri dikkate almaya çağırdı.
2012'de kefaletini ödemediği için 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Assange, Afganistan ve Irak'taki ABD savaş suçlarıyla ilgili gizli askeri belgeleri sızdırdığı için casusluk suçlamasıyla 175 yıla kadar hücre hapsi ile karşı karşıya.
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