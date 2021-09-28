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Ankara Barosu'nun 'Diyanet açıklaması' için dava
Ankara Barosu'nun 'Diyanet açıklaması' için dava
Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara’daki Hacı Bayram Camisi'nde verdiği hutbeye dair yaptığı basın... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T00:36+0300
2021-09-28T00:45+0300
türkiye
ankara barosu
ankara cumhuriyet başsavcılığı
dava
diyanet işleri başkanlığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladıktan sonra, avukatların yargılama usulüne göre iddianame hazırlayarak Ankara Batı 3. Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianameyi kabul eden mahkeme Baro Başkanı Erinç Sağkan ve 11 Yönetim Kurulu üyesi hakkında, “Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla dava açtı.İlk duruşması 11 Kasım’da görülecek davada Baro Başkanı Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma için yine ortak bir savunma metni verdi. Savunma metninde suçlamanın kabul edilmediği belirtilerek, ifade özgürlüğü hakkının kullanıldığı bildirildi. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ifade edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iddianamede müşteki olarak yer aldı. Hacı Bayram Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" demişti.Ankara Barosu, Erbaş’ın hutbesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında “Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.” ifadelerine yer vermişti.
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ankara barosu, ankara cumhuriyet başsavcılığı, dava, diyanet işleri başkanlığı

Ankara Barosu'nun 'Diyanet açıklaması' için dava

00:36 28.09.2021 (güncellendi: 00:45 28.09.2021)
© AAAnkara Barosu
Ankara Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara’daki Hacı Bayram Camisi'nde verdiği hutbeye dair yaptığı basın açıklamasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladıktan sonra, avukatların yargılama usulüne göre iddianame hazırlayarak Ankara Batı 3. Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
İddianameyi kabul eden mahkeme Baro Başkanı Erinç Sağkan ve 11 Yönetim Kurulu üyesi hakkında, “Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla dava açtı.
İlk duruşması 11 Kasım’da görülecek davada Baro Başkanı Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma için yine ortak bir savunma metni verdi.
Savunma metninde suçlamanın kabul edilmediği belirtilerek, ifade özgürlüğü hakkının kullanıldığı bildirildi. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ifade edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iddianamede müşteki olarak yer aldı. Hacı Bayram Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" demişti.
Ankara Barosu, Erbaş’ın hutbesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında “Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.” ifadelerine yer vermişti.
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