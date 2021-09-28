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Arnavutköy'de aynı kavşakta 79. kaza: 'Artık sesimizi duyun'
Arnavutköy'de aynı kavşakta 79. kaza: 'Artık sesimizi duyun'
Arnavutköy'de açılışı 7 ay önce yapılan ve defalarca meydana gelen kazalar nedeniyle mahalle sakinlerinin korkusu haline gelen Egemen Caddesi'ndeki kavşakta... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T11:25+0300
2021-09-28T11:25+0300
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Kaza, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde meydana geldi.Hafriyat kamyonu ile Yılmaz A. yönetimindeki 60 RC 829 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında Yılmaz A. araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yılmaz A. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Yılmaz A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.'Şoförü değiştirdiler' iddiasıBir kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası polis inceleme yaparken bir vatandaşın kazayı gördüğünü ve hafriyat kamyonu şoförünün başkası olduğunu söylemesi üzerine kamyon şoförü olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı.Kazayı gördüğünü iddia eden vatandaş, kamyon şoförünün başka birisi olduğunu, kaza olduktan sonra birilerini arayarak şoförleri değiştirdiklerini iddia etti.Görgü tanığı olduğunu söyleyen kişinin iddiaları üzerine ortalık gerildi taraflar arasında tartışma meydana geldi. Polis tarafları güçlükle sakinleştirerek ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.Muhtardan 79. kaza tepkisiEgemen Caddesi'nin 7 ay önce trafiğe açıldığını söyleyen ve açıldığı günden bugüne 79 kez kaza yaşandığını söyleyen Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İkan, "Geçtiğimiz günlerde burada kaza olmuştu o zamanda söylemiştik ama ne yaparsak yapalım buraya bir kasis veya hız kesici koyulmuyor. Buradan yarım saat önce okullar dağıldı öğrenciler gitti bu yolla alakalı hiçbir yetkili bize kulak vermiyor artık sesimizi duyun" dedi.
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istanbul, trafik, trafik kazası, muhtar, yol

Arnavutköy'de aynı kavşakta 79. kaza: 'Artık sesimizi duyun'

11:25 28.09.2021
© DHATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© DHA
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Arnavutköy'de açılışı 7 ay önce yapılan ve defalarca meydana gelen kazalar nedeniyle mahalle sakinlerinin korkusu haline gelen Egemen Caddesi'ndeki kavşakta 79. kaza yaşandı. Kazada bir hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde meydana geldi.
Hafriyat kamyonu ile Yılmaz A. yönetimindeki 60 RC 829 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında Yılmaz A. araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yılmaz A. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Yılmaz A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

'Şoförü değiştirdiler' iddiası

Bir kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası polis inceleme yaparken bir vatandaşın kazayı gördüğünü ve hafriyat kamyonu şoförünün başkası olduğunu söylemesi üzerine kamyon şoförü olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı.
Kazayı gördüğünü iddia eden vatandaş, kamyon şoförünün başka birisi olduğunu, kaza olduktan sonra birilerini arayarak şoförleri değiştirdiklerini iddia etti.
Görgü tanığı olduğunu söyleyen kişinin iddiaları üzerine ortalık gerildi taraflar arasında tartışma meydana geldi. Polis tarafları güçlükle sakinleştirerek ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Muhtardan 79. kaza tepkisi

Egemen Caddesi'nin 7 ay önce trafiğe açıldığını söyleyen ve açıldığı günden bugüne 79 kez kaza yaşandığını söyleyen Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İkan, "Geçtiğimiz günlerde burada kaza olmuştu o zamanda söylemiştik ama ne yaparsak yapalım buraya bir kasis veya hız kesici koyulmuyor. Buradan yarım saat önce okullar dağıldı öğrenciler gitti bu yolla alakalı hiçbir yetkili bize kulak vermiyor artık sesimizi duyun" dedi.
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