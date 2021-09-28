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Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı
Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı
Aşı karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı Brezilya lideri Jair Bolsonaro’nun eşinin New York’ta aşı olması Brezilya’da tepkiyle karşılandı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:00+0300
2021-09-28T12:03+0300
koronavirüs
abd
bm
brezilya
new york
toplantı
aşı
jair bolsonaro
kovid-19
michelle bolsonaro
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro'nun bu hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun oturum arası sırasında Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı.VEJA gazetesine verdiği demeçte aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı “Aşı olmak kişisel bir karardır. Eşim aşıyı ABD’de olmaya karar verdi. Ben ise aşı olmadım” ifadelerini kullandı.Bazı sağlık yetkilileri ve epidemiyologlar First Lady’nin kararını eleştirirken, Bolsonaro'nun bu adımı Brezilya’daki aşı kampanyasına bir 'hakaret' olarak değerlendirildi.Brezilyalı Senatör Omar Aziz ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle aşıyı olduğu için eşinizi tebrik etmeniz gerekiyor zira aşı hayat kurtarır” dedi.Epidemiyolog Dr. Pedro Hallal de, G1’e yaptığı açıklamada, First Lady’nin yurtdışında aşı olmasının “Brezilya’nın halk sağlığı sistemini ve tüm Brezilyalıları hor gördüğünü gösterirken aynı zamanda First Lady’nin güvensizliğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.Olayın neden olduğu kargaşanın ardından hükümet tarafından yapılan açıklamada, First Lady’nin Brezilya’ya dönmek için Kovid-19 testi yaptırdığı sırada, bir doktorun ona aşı olmak isteyip istemediğini sorduğu, First Lady’nin de aşı olmayı zaten düşündüğü için bu teklifi kabul ettiği açıklandı.Açıklamada ayrıca First Lady’nin toplum sağlığı için çalışan sağlık görevlilerine olan hayranlığını ve saygısını dile getirdiği vurgulandı. Pizzacıya alınmamıştıÖte yandan, Brezilya'nın aşı karşıtı aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmadığı için geçen hafta New York'ta pizzacıya alınmamıştı. Bunun üzerine Bolsonaro, pizzasını sokakta yemek zorunda kalmıştı.Devlet Başkanı ve bakanların New York'ta sokak ortasında pizza yediği anı fotoğraflayan Bolsonaro kabinesinin Turizm Bakanı Gilson Machado, fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210920/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-new-yorkta-pizzaciya-alinmadi-1049069386.html
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abd, bm, brezilya, new york, toplantı, aşı, jair bolsonaro, kovid-19, michelle bolsonaro

Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

12:00 28.09.2021 (güncellendi: 12:03 28.09.2021)
© REUTERS / Adriano MachadoBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Adriano Machado
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Aşı karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı Brezilya lideri Jair Bolsonaro’nun eşinin New York’ta aşı olması Brezilya’da tepkiyle karşılandı.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro'nun bu hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun oturum arası sırasında Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı.
VEJA gazetesine verdiği demeçte aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı “Aşı olmak kişisel bir karardır. Eşim aşıyı ABD’de olmaya karar verdi. Ben ise aşı olmadım” ifadelerini kullandı.
Bazı sağlık yetkilileri ve epidemiyologlar First Lady’nin kararını eleştirirken, Bolsonaro'nun bu adımı Brezilya’daki aşı kampanyasına bir 'hakaret' olarak değerlendirildi.
Brezilyalı Senatör Omar Aziz ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle aşıyı olduğu için eşinizi tebrik etmeniz gerekiyor zira aşı hayat kurtarır” dedi.
Epidemiyolog Dr. Pedro Hallal de, G1’e yaptığı açıklamada, First Lady’nin yurtdışında aşı olmasının “Brezilya’nın halk sağlığı sistemini ve tüm Brezilyalıları hor gördüğünü gösterirken aynı zamanda First Lady’nin güvensizliğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
Olayın neden olduğu kargaşanın ardından hükümet tarafından yapılan açıklamada, First Lady’nin Brezilya’ya dönmek için Kovid-19 testi yaptırdığı sırada, bir doktorun ona aşı olmak isteyip istemediğini sorduğu, First Lady’nin de aşı olmayı zaten düşündüğü için bu teklifi kabul ettiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca First Lady’nin toplum sağlığı için çalışan sağlık görevlilerine olan hayranlığını ve saygısını dile getirdiği vurgulandı.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
DÜNYA
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı
20 Eylül, 14:43

Pizzacıya alınmamıştı

Öte yandan, Brezilya'nın aşı karşıtı aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmadığı için geçen hafta New York'ta pizzacıya alınmamıştı. Bunun üzerine Bolsonaro, pizzasını sokakta yemek zorunda kalmıştı.
Devlet Başkanı ve bakanların New York'ta sokak ortasında pizza yediği anı fotoğraflayan Bolsonaro kabinesinin Turizm Bakanı Gilson Machado, fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.
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