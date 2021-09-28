https://tr.sputniknews.com/20210928/asi-karsiti-brezilya-devlet-baskaninin-esinin-new-yorkta-kovid-19-asisi-oldugu-ortaya-cikti-1049309112.html

Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

Aşı karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı Brezilya lideri Jair Bolsonaro’nun eşinin New York’ta aşı olması Brezilya’da tepkiyle karşılandı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T12:00+0300

2021-09-28T12:00+0300

2021-09-28T12:03+0300

koronavirüs

abd

bm

brezilya

new york

toplantı

aşı

jair bolsonaro

kovid-19

michelle bolsonaro

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro'nun bu hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun oturum arası sırasında Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı.VEJA gazetesine verdiği demeçte aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı “Aşı olmak kişisel bir karardır. Eşim aşıyı ABD’de olmaya karar verdi. Ben ise aşı olmadım” ifadelerini kullandı.Bazı sağlık yetkilileri ve epidemiyologlar First Lady’nin kararını eleştirirken, Bolsonaro'nun bu adımı Brezilya’daki aşı kampanyasına bir 'hakaret' olarak değerlendirildi.Brezilyalı Senatör Omar Aziz ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle aşıyı olduğu için eşinizi tebrik etmeniz gerekiyor zira aşı hayat kurtarır” dedi.Epidemiyolog Dr. Pedro Hallal de, G1’e yaptığı açıklamada, First Lady’nin yurtdışında aşı olmasının “Brezilya’nın halk sağlığı sistemini ve tüm Brezilyalıları hor gördüğünü gösterirken aynı zamanda First Lady’nin güvensizliğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.Olayın neden olduğu kargaşanın ardından hükümet tarafından yapılan açıklamada, First Lady’nin Brezilya’ya dönmek için Kovid-19 testi yaptırdığı sırada, bir doktorun ona aşı olmak isteyip istemediğini sorduğu, First Lady’nin de aşı olmayı zaten düşündüğü için bu teklifi kabul ettiği açıklandı.Açıklamada ayrıca First Lady’nin toplum sağlığı için çalışan sağlık görevlilerine olan hayranlığını ve saygısını dile getirdiği vurgulandı. Pizzacıya alınmamıştıÖte yandan, Brezilya'nın aşı karşıtı aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmadığı için geçen hafta New York'ta pizzacıya alınmamıştı. Bunun üzerine Bolsonaro, pizzasını sokakta yemek zorunda kalmıştı.Devlet Başkanı ve bakanların New York'ta sokak ortasında pizza yediği anı fotoğraflayan Bolsonaro kabinesinin Turizm Bakanı Gilson Machado, fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210920/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-new-yorkta-pizzaciya-alinmadi-1049069386.html

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abd, bm, brezilya, new york, toplantı, aşı, jair bolsonaro, kovid-19, michelle bolsonaro