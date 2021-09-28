https://tr.sputniknews.com/20210928/aziz-sancar-isminin-kullanilmasina-izin-verip-imzaladi-100-kilometre-hiza-ulasabiliyor-1049314786.html
Aziz Sancar, isminin kullanılmasına izin verip imzaladı: '100 kilometre hıza ulaşabiliyor'
Aziz Sancar, isminin kullanılmasına izin verip imzaladı: '100 kilometre hıza ulaşabiliyor'
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Bursa Teknik Üniversitesi'nden gençlerin 'Sancar' adını verdiği elektrikli aracı inceleyerek bilgi aldı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:07+0300
2021-09-28T14:07+0300
2021-09-28T14:07+0300
türkiye
aziz sancar
nobel
elektrikli araç
teknofest
hız
kilometre
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, gelecek yıl ile inşaatın tamamlanacağı aktarıldı.Sancar'ın TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, yetkililer tarafından "Aracımızda, en modern ve gelişmiş radar ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Bu, otonom sürüş ve sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" bilgisi verildi.Sancar, daha sonra 4x4 çeker sistemine sahip ve tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, kendisine eşlik etti.Hidrojen ile çalışan aracı da incelediSancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojenle çalışan aracı da inceledi. Mandal, TÜBİTAK'ın görevinin geleceği çalışmak olduğunu belirterek hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu dile getirdi.Sancar, Bursa Teknik Üniversitesinden gençlerin 'Sancar' adını verdiği elektrikli aracı da inceleyerek bilgi aldı. Gençlerin ısrarıyla aracın üzerine imzasını atan Sancar'ın araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği belirtildi. Aracı tanıtan gençlerden biri "Daha önce biz mailleşmiştik, görüşmüştük. Yaptığımız araca sizin adınızı vermek için izin istemiştik. 'Sancar' 100 kilometre hıza ulaşabiliyor" ifadesini kullandı.
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aziz sancar, nobel, elektrikli araç, teknofest, hız, kilometre
Aziz Sancar, isminin kullanılmasına izin verip imzaladı: '100 kilometre hıza ulaşabiliyor'
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Bursa Teknik Üniversitesi'nden gençlerin 'Sancar' adını verdiği elektrikli aracı inceleyerek bilgi aldı. Aracın üzerine imzasını atan Sancar'ın araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği belirtildi. Aracın 100 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standını ziyaret etti.
Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, gelecek yıl ile inşaatın tamamlanacağı aktarıldı
.
Sancar'ın TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, yetkililer tarafından "Aracımızda, en modern ve gelişmiş radar ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Bu, otonom sürüş ve sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" bilgisi verildi.
Sancar, daha sonra 4x4 çeker sistemine sahip ve tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, kendisine eşlik etti.
Hidrojen ile çalışan aracı da inceledi
Sancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojenle çalışan aracı da inceledi. Mandal, TÜBİTAK'ın görevinin geleceği çalışmak olduğunu belirterek hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu dile getirdi.
Sancar, Bursa Teknik Üniversitesinden gençlerin 'Sancar' adını verdiği elektrikli aracı da inceleyerek bilgi aldı. Gençlerin ısrarıyla aracın üzerine imzasını atan Sancar'ın araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği belirtildi. Aracı tanıtan gençlerden biri "Daha önce biz mailleşmiştik, görüşmüştük. Yaptığımız araca sizin adınızı vermek için izin istemiştik. 'Sancar' 100 kilometre hıza ulaşabiliyor" ifadesini kullandı.