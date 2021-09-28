https://tr.sputniknews.com/20210928/bakan-yaniktan-hamilelere-kovid-19-asisi-cagrisi-1049331409.html

Bakan Yanık'tan hamilelere 'Kovid-19 aşısı' çağrısı

Bakan Yanık'tan hamilelere 'Kovid-19 aşısı' çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, gebelerin Kovid-19'a yakalanma oranının artmasının endişe verici olduğunu belirterek, hem kendi sağlıkları hem de... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T20:30+0300

2021-09-28T20:30+0300

2021-09-28T20:31+0300

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her annenin, anne adayının ve yavrularının sağlığının kendileri için çok değerli olduğunu, salgın süresince aldıkları tedbirlerde hamileleri korumak için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.Zor bir sürecin hep birlikte aşıldığını, bu mücadelede hiçbir tedbirin yok sayılamayacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

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2021

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kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, derya yanık