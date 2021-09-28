Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210928/bakan-yaniktan-hamilelere-kovid-19-asisi-cagrisi-1049331409.html
Bakan Yanık'tan hamilelere 'Kovid-19 aşısı' çağrısı
Bakan Yanık'tan hamilelere 'Kovid-19 aşısı' çağrısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, gebelerin Kovid-19'a yakalanma oranının artmasının endişe verici olduğunu belirterek, hem kendi sağlıkları hem de... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T20:30+0300
2021-09-28T20:31+0300
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044405042_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9467b594577415248573a928406da8c2.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her annenin, anne adayının ve yavrularının sağlığının kendileri için çok değerli olduğunu, salgın süresince aldıkları tedbirlerde hamileleri korumak için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.Zor bir sürecin hep birlikte aşıldığını, bu mücadelede hiçbir tedbirin yok sayılamayacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044405042_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1aefc02bd8bfdf2e7d5fc988ad03db23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, derya yanık

Bakan Yanık'tan hamilelere 'Kovid-19 aşısı' çağrısı

20:30 28.09.2021 (güncellendi: 20:31 28.09.2021)
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, gebelerin Kovid-19'a yakalanma oranının artmasının endişe verici olduğunu belirterek, hem kendi sağlıkları hem de çocuklarının sağlığını korumak için hamileleri aşı yaptırmaya çağırdı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her annenin, anne adayının ve yavrularının sağlığının kendileri için çok değerli olduğunu, salgın süresince aldıkları tedbirlerde hamileleri korumak için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.
Zor bir sürecin hep birlikte aşıldığını, bu mücadelede hiçbir tedbirin yok sayılamayacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadelede vakit kaybının sonuçları ağır, telafisi zor. Aşılanma, Sağlık Bakanımızın da altını çizdiği gibi özellikle hastalığın hafif atlatılması için en önemli kozumuz. Son dönemde gebelerin virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor. Hem kendi sağlığını hem de yavrusunun sağlığını korumak için hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum."
300001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:12DSÖ, Kongo'da Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti
20:52Hong Kong’dan Rus yapımı tüm Kovid-19 aşılarını tanıma kararı
20:43Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz
20:41Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi
20:40TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur
20:30Bakan Yanık'tan hamilelere 'Kovid-19 aşısı' çağrısı
20:27En iyi şehirler listesinde Moskova dördüncü sırada
20:17'Volkan Demirel'den teknik direktörlük teklifine ret'
20:07Türkiye'de koronavirüsten 239 can kaybı, 28 bin 892 yeni vaka
20:03DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2.4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var
19:57İBB, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 3 bin 200 liralık destek sağlayacak
19:54FSB, Kuzey Kafkasya’da hasta çocukların Naziler tarafından öldürülmesiyle ilgili belgeyi açıkladı
19:51Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği konusunda 4 anlaşma imzalandı
19:48Sabiha Gökçen en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri
19:41ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Flake'den 'S-400' açıklaması
19:41Rusya, şirketlere 'karbon vergisi' getirmek için çalışma yapıyor
19:34İstanbul’da 3 bin 500 TL'ye banyosuz kiralık daire: 'Öğrenciye-bekara uygun'
19:30ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ortadoğu'daki Rus askeri üslerinin kullanılması' konusunda açıklama
19:20Twitter'a erişim problemi
19:02Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet