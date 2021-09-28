https://tr.sputniknews.com/20210928/basbakan-acikladi-japonyada-ohal-sona-eriyor-koronavirus-kisitlamalari-kaldiriliyor-1049309907.html

Başbakan açıkladı: Japonya'da OHAL sona eriyor, koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor

Başbakan açıkladı: Japonya'da OHAL sona eriyor, koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor

Japonya'da hükümet heyeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını onayladı. Japonya Başbakanı 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T12:18+0300

2021-09-28T12:18+0300

2021-09-28T12:17+0300

dünya

japonya

koronavirüs

kovid-19

yoşihide suga

ohal

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Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde uygulanan OHAL'in sona erdirileceğini ve kısıtlamaların 'kademeli olarak kaldırılacağını' söyledi. Koronavirüs vakalarında 'istikrarlı bir düşüş olduğunu' söyleyen Suga, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi de, OHAL'e yönelik yeni kararın ekonomik faaliyetlere olumlu etki edeceğini söyledi.OHAL yasaklarına değinen Nişimura, "Alkol satışı yeniden başlayacak ancak buna yönelik karar hakkı yerel idarelerde olacak" dedi.İşletmelerin çalışma saatleri sınırlamalarının 'kademeli olarak' kolaylaştırılacağını kaydeden Nişimura, sınırlamalara uyanlara ekonomik yardımın süreceğini belirtti.Nişimura, kültür, spor ve sanat faaliyetlerindeki maksimum seyirci kısıtlamalarının da hafifletileceğini kaydetti.Sağlık Bakanı Tamura Norihisa da OHAL'e yönelik karar sonrası, düşüş sergileyen vaka seyrinin yeniden yükselişe geçmesi ihtimaline değindi.Havaların soğumasının, vaka sayılarını artırabileceğini kaydeden Tamura, halka buna karşı önlem almaları çağrısı yaptı.İlk kez OHAL'siz JaponyaBaşkent bölgesinde en son OHAL ilanı Tokyo 2020 Olimpiyatları başlamasından önce 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.OHAL'in Tokyo dahil 19 eyalette kaldırılmasının akabinde, Nisan 2021 sonrası ülke geneli ilk kez OHAL'siz döneme girilecek.Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1 milyon 696 bin 623’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 527’ye yükseldi.Ülke genelinde 1106 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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japonya, koronavirüs, kovid-19, yoşihide suga, ohal