https://tr.sputniknews.com/20210928/besiktas-ajaxa-deplasmanda-2-0-yenildi-1049332576.html

Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi

Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah beyazlılar maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T21:37+0300

2021-09-28T21:37+0300

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spor

ajax

beşiktaş

uefa şampiyonlar ligi

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.Siyah-beyazlı ekip sahaya 11 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemedi.Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.SAAT: 19.45HAKEM: Benoit BastienSTAT: Amsterdam ArenaYAYIN: EXXENAJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, HallerYEDEKLER: Mert, Oğuzhan, Gökhan, Berkay, Ege, EmirhanTEKNİK DİREKTÖR: Erik ten HagBEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, BatshuayiYEDEKLER: Gorter, Setford, Schuurs, Rensch, Tagliafico, Klaassen, Kudus, Taylor, Neres, Danilo, Labyad, DaramyTEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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ajax, beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi