https://tr.sputniknews.com/20210928/besiktas-ajaxa-deplasmanda-2-0-yenildi-1049332576.html
Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi
Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah beyazlılar maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T21:37+0300
2021-09-28T21:37+0300
2021-09-28T21:44+0300
spor
ajax
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.Siyah-beyazlı ekip sahaya 11 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemedi.Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.SAAT: 19.45HAKEM: Benoit BastienSTAT: Amsterdam ArenaYAYIN: EXXENAJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, HallerYEDEKLER: Mert, Oğuzhan, Gökhan, Berkay, Ege, EmirhanTEKNİK DİREKTÖR: Erik ten HagBEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, BatshuayiYEDEKLER: Gorter, Setford, Schuurs, Rensch, Tagliafico, Klaassen, Kudus, Taylor, Neres, Danilo, Labyad, DaramyTEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
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ajax, beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi
Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi
21:37 28.09.2021 (güncellendi: 21:44 28.09.2021)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Siyah beyazlılar maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.
Siyah-beyazlı ekip sahaya 11 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemedi.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.
SAAT: 19.45
HAKEM: Benoit Bastien
STAT: Amsterdam Arena
YAYIN: EXXEN
AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, Haller
YEDEKLER: Mert, Oğuzhan, Gökhan, Berkay, Ege, Emirhan
TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Hag
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi
YEDEKLER: Gorter, Setford, Schuurs, Rensch, Tagliafico, Klaassen, Kudus, Taylor, Neres, Danilo, Labyad, Daramy
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın