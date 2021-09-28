https://tr.sputniknews.com/20210928/beyaz-saray-200-milyon-yetiskinin-en-az-bir-doz--asilanmasi-hedefine-yakiniz-1049333104.html

Beyaz Saray: 200 milyon yetişkinin en az bir doz aşılanması hedefine yakınız

Beyaz Saray: 200 milyon yetişkinin en az bir doz aşılanması hedefine yakınız

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Jeffrey Zients, ABD'de 200 milyon yetişkinin Kovid-19'a karşı aşılanması en az bir doz aşı olması hedefine... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:06+0300

2021-09-28T22:06+0300

2021-09-28T22:06+0300

koronavirüs

abd

beyaz saray

aşılama

vaka

koronavirüs aşısı

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

dr. rochelle walensky

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Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Jeffrey Zients, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ve yaygın aşılama sürecine dair açıklamada bulundu.Zients, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın önemli bir dönüm noktasına ulaşacağız; 200 milyon yetişkin en az bir doz aşı vurulmuş olacak" ifadelerini kullandı.Yetkili, ayrıca 12 yaşından büyük Amerikan vatandaşlarının yüzde 75'inden fazlasının ve yaşlıların yüzde 94'ünün en az bir doz aşı olduğunu da sözlerine ekledi.Öte yandan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülke çapında tespit edilen Kovid-19 vakalarında istikrarlı bir düşüş yaşandığını belirtti.Walensky, 7 günlük ortalamanın günlük yaklaşık 95 bin vakaya gerilediğini kaydetti.

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abd, beyaz saray, aşılama, vaka, koronavirüs aşısı, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), dr. rochelle walensky