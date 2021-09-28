https://tr.sputniknews.com/20210928/beyaz-saray-200-milyon-yetiskinin-en-az-bir-doz--asilanmasi-hedefine-yakiniz-1049333104.html
Beyaz Saray: 200 milyon yetişkinin en az bir doz aşılanması hedefine yakınız
Beyaz Saray: 200 milyon yetişkinin en az bir doz aşılanması hedefine yakınız
Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Jeffrey Zients, ABD'de 200 milyon yetişkinin Kovid-19'a karşı aşılanması en az bir doz aşı olması hedefine... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T22:06+0300
2021-09-28T22:06+0300
2021-09-28T22:06+0300
koronavirüs
abd
beyaz saray
aşılama
vaka
koronavirüs aşısı
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
dr. rochelle walensky
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Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Jeffrey Zients, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ve yaygın aşılama sürecine dair açıklamada bulundu.Zients, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın önemli bir dönüm noktasına ulaşacağız; 200 milyon yetişkin en az bir doz aşı vurulmuş olacak" ifadelerini kullandı.Yetkili, ayrıca 12 yaşından büyük Amerikan vatandaşlarının yüzde 75'inden fazlasının ve yaşlıların yüzde 94'ünün en az bir doz aşı olduğunu da sözlerine ekledi.Öte yandan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülke çapında tespit edilen Kovid-19 vakalarında istikrarlı bir düşüş yaşandığını belirtti.Walensky, 7 günlük ortalamanın günlük yaklaşık 95 bin vakaya gerilediğini kaydetti.
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abd, beyaz saray, aşılama, vaka, koronavirüs aşısı, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), dr. rochelle walensky
Beyaz Saray: 200 milyon yetişkinin en az bir doz aşılanması hedefine yakınız
Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Jeffrey Zients, ABD'de 200 milyon yetişkinin Kovid-19'a karşı aşılanması en az bir doz aşı olması hedefine yaklaştıkları bilgisini verdi.
Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Jeffrey Zients, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ve yaygın aşılama sürecine dair açıklamada bulundu.
Zients, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın önemli bir dönüm noktasına ulaşacağız; 200 milyon yetişkin en az bir doz aşı vurulmuş olacak" ifadelerini kullandı.
Yetkili, ayrıca 12 yaşından büyük Amerikan vatandaşlarının yüzde 75'inden fazlasının ve yaşlıların yüzde 94'ünün en az bir doz aşı olduğunu da sözlerine ekledi.
Öte yandan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülke çapında tespit edilen Kovid-19 vakalarında istikrarlı bir düşüş yaşandığını belirtti.
Walensky, 7 günlük ortalamanın günlük yaklaşık 95 bin vakaya gerilediğini kaydetti.