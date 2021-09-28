https://tr.sputniknews.com/20210928/bloomberge-konusan-ust-duzey-turk-yetkili-erdoganin-soci-ajandasinda-oncelik-suriye-ve-teror-1049311966.html

Bloomberg'e konuşan üst düzey Türk yetkili: Erdoğan’ın Soçi ajandasında öncelik Suriye ve terör

Bloomberg'e konuşan üst düzey Türk yetkili: Erdoğan’ın Soçi ajandasında öncelik Suriye ve terör

Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:03+0300

2021-09-28T13:03+0300

2021-09-28T13:03+0300

dünya

rusya

suriye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

soçi

soçi mutabakatı

astana mutabakatı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili üst düzey bir Türk yetkili, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.Yetkilinin verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Gelinen noktanın Türkiye'nin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Türk yetkili, Erdoğan'ın mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına ileteceğini kaydetti.Türk yetkili, Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırıların gerçekleştiğini kaydederek şu bilgileri verdi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek. IŞİD'le mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak."

rusya

suriye

soçi

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rusya, suriye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, soçi, soçi mutabakatı, astana mutabakatı