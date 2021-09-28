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Bloomberg'e konuşan üst düzey Türk yetkili: Erdoğan’ın Soçi ajandasında öncelik Suriye ve terör
Bloomberg'e konuşan üst düzey Türk yetkili: Erdoğan’ın Soçi ajandasında öncelik Suriye ve terör
Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:03+0300
2021-09-28T13:03+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
soçi
soçi mutabakatı
astana mutabakatı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili üst düzey bir Türk yetkili, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.Yetkilinin verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Gelinen noktanın Türkiye'nin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Türk yetkili, Erdoğan'ın mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına ileteceğini kaydetti.Türk yetkili, Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırıların gerçekleştiğini kaydederek şu bilgileri verdi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek. IŞİD'le mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak."
rusya
suriye
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rusya, suriye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, soçi, soçi mutabakatı, astana mutabakatı

Bloomberg'e konuşan üst düzey Türk yetkili: Erdoğan’ın Soçi ajandasında öncelik Suriye ve terör

13:03 28.09.2021
© AA / Mustafa KamacıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA / Mustafa Kamacı
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Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili üst düzey bir Türk yetkili, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.
Yetkilinin verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.
Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu.
Gelinen noktanın Türkiye'nin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Türk yetkili, Erdoğan'ın mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına ileteceğini kaydetti.
Türk yetkili, Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırıların gerçekleştiğini kaydederek şu bilgileri verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek. IŞİD'le mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak."
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