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https://tr.sputniknews.com/20210928/bodrum-belediye-baskani-arastan-ev-sahiplerine-cagri-1049311396.html
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ev sahiplerine çağrı
Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ev sahiplerine çağrı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentteki ev sahiplerine "Sizin talep ettiğiniz kiraları ödeyebilenler değil, ödeyemeyenler taşıyor Bodrum’un tüm yükünü... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:50+0300
2021-09-28T12:56+0300
ekonomi
ekonomi
fiyat
kira
kiralık ev
bodrum belediyesi
ahmet aras
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, artan konut fiyatlarına ilişkin olarak kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ev sahiplerine seslendi. Sözlerine "Günaydın, hizmetinde olmaktan gurur duyduğum Bodrum’un güzel insanları.. Yeni bir günün yoğun temposuna başlamadan, kısa bir süre önce dikkat çektiğim anormal konut kiraları sorunu hakkında bu defa, Bodrum’da kiralık konut sahibi olanlara seslenmek istiyorum" diye başlayan Aras, şöyle devam etti:"Değerli mal sahipleri, ödeyebildikleri kirayı beğenmediğiniz için evlerinizi kiralamadığınız insanların; çocuklarınızı veya torunlarınızı eğiten öğretmenler, hastalandığınızda muhtaç olacağınız sağlık görevlileri, can ve mal emniyetiniz için canlarını ortaya koyan emniyet görevlileri, adalet için hizmet veren adliye çalışanları, gün içinde birçok ihtiyacınızı karşılayan memurlar, esnaflar ve çalışanları olduğunu unutmayın.Bodrum hayatını ayakta tutan bu insanların size uygun gelmeyen ödeme güçleri onların tercihi değil, ülkenin ekonomisini yönetenlerin eseri. Özetle demek istediğim, sizin talep ettiğiniz kiraları ödeyebilenler değil, ödeyemeyenler taşıyor Bodrum’un tüm yükünü sırtlarında. Dolayısıyla bu insanlara değer vermemek, bu insanları küçümsemek, Bodrum’a değer vermemek, Bodrum’u küçümsemektir çünkü, Bodrum bu insanlardır..Size hayalinizdeki kirayı ödeyebilenler değil. Bu sözlerim tabii ki, ultra lüks konutların sahiplerine değil. Zaten ödeme güçlerine göre konut bulamayan insanların derdi, lüks konutlarda oturmakta değil. Onlar, asgari ihtiyaçlarını karşılayacak evlerde oturmak istiyor ama o evlere de siz asgari 5-6 bin lira istiyorsunuz. Üstelik, 6 aylık veya bir yıllık kira da peşin olmak şartıyla !! Sizlerden ricam, bu gerçekler doğrultusunda davranarak, evlerinizi Bodrum’un sırtında yaşayanlara değil, Bodrum’u sırtında taşıyanlara kiralamanızdır. Çünkü, bu insanların ev bulamadıkları için yaşayamadıkları bir Bodrum, yaşanılmaz bir Bodrum olacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20210923/kiralar-yuksek-geldigi-icin-hasarli-evinde-oturan-kadin-depremzede-depremzedeye-bunu-yapar-mi-1049198994.html
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ekonomi, fiyat, kira, kiralık ev, bodrum belediyesi, ahmet aras

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ev sahiplerine çağrı

12:50 28.09.2021 (güncellendi: 12:56 28.09.2021)
© DHABodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© DHA
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentteki ev sahiplerine "Sizin talep ettiğiniz kiraları ödeyebilenler değil, ödeyemeyenler taşıyor Bodrum’un tüm yükünü sırtlarında. Dolayısıyla bu insanlara değer vermemek, bu insanları küçümsemek, Bodrum’a değer vermemek, Bodrum’u küçümsemektir çünkü, Bodrum bu insanlardır" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, artan konut fiyatlarına ilişkin olarak kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ev sahiplerine seslendi.
Sözlerine "Günaydın, hizmetinde olmaktan gurur duyduğum Bodrum’un güzel insanları.. Yeni bir günün yoğun temposuna başlamadan, kısa bir süre önce dikkat çektiğim anormal konut kiraları sorunu hakkında bu defa, Bodrum’da kiralık konut sahibi olanlara seslenmek istiyorum" diye başlayan Aras, şöyle devam etti:
"Değerli mal sahipleri, ödeyebildikleri kirayı beğenmediğiniz için evlerinizi kiralamadığınız insanların; çocuklarınızı veya torunlarınızı eğiten öğretmenler, hastalandığınızda muhtaç olacağınız sağlık görevlileri, can ve mal emniyetiniz için canlarını ortaya koyan emniyet görevlileri, adalet için hizmet veren adliye çalışanları, gün içinde birçok ihtiyacınızı karşılayan memurlar, esnaflar ve çalışanları olduğunu unutmayın.
Bodrum hayatını ayakta tutan bu insanların size uygun gelmeyen ödeme güçleri onların tercihi değil, ülkenin ekonomisini yönetenlerin eseri. Özetle demek istediğim, sizin talep ettiğiniz kiraları ödeyebilenler değil, ödeyemeyenler taşıyor Bodrum’un tüm yükünü sırtlarında. Dolayısıyla bu insanlara değer vermemek, bu insanları küçümsemek, Bodrum’a değer vermemek, Bodrum’u küçümsemektir çünkü, Bodrum bu insanlardır..
İzmir’de geçen yıl meydana gelen depremde eşini kaybeden, kiracı olarak oturduğu evi de hasar gören Fatma Bal, kiraların yüksek olması nedeniyle taşınamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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Kiralar yüksek geldiği için hasarlı evinde oturan kadın: Depremzede depremzedeye bunu yapar mı?
23 Eylül, 23:18
Size hayalinizdeki kirayı ödeyebilenler değil. Bu sözlerim tabii ki, ultra lüks konutların sahiplerine değil. Zaten ödeme güçlerine göre konut bulamayan insanların derdi, lüks konutlarda oturmakta değil. Onlar, asgari ihtiyaçlarını karşılayacak evlerde oturmak istiyor ama o evlere de siz asgari 5-6 bin lira istiyorsunuz. Üstelik, 6 aylık veya bir yıllık kira da peşin olmak şartıyla !! Sizlerden ricam, bu gerçekler doğrultusunda davranarak, evlerinizi Bodrum’un sırtında yaşayanlara değil, Bodrum’u sırtında taşıyanlara kiralamanızdır. Çünkü, bu insanların ev bulamadıkları için yaşayamadıkları bir Bodrum, yaşanılmaz bir Bodrum olacaktır."
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