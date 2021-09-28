https://tr.sputniknews.com/20210928/buyukelcilik-sputnik-v-asisini-yaptiranlarin-abdye-giremeyecegi-yonunde-karar-alinmadi--1049306556.html

Büyükelçilik: Sputnik V aşısını yaptıranların ABD’ye giremeyeceği yönünde karar alınmadı

Büyükelçilik: Sputnik V aşısını yaptıranların ABD’ye giremeyeceği yönünde karar alınmadı

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Washington’ın Sputnik V koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin ülkeye girişini engellemeye yönelik bir... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T10:57+0300

2021-09-28T10:57+0300

2021-09-28T10:57+0300

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ABD’nin Sputnik V aşısını yaptırmış olan kişileri ülkeye kabul etmeyeceği iddialarıyla ilgili büyükelçilikten RBK sitesine yapılan açıklamada, “Büyükelçilik herhangi bir konuda resmi ABD yönetiminin kararları üzerinden hareket ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Sputnik V ile aşılananların girişi konusunda böyle bir karar alınmadı” ifadeleri kullanıldı. Daha önce Washington Post gazetesi, ABD’nin yeni kurallar doğrultusunda Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptırmış olan kişilere kapılara kapatacağını iddia etmişti. Habere göre ülkeye girmek isteyen kişilerin ABD’de veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış olması gerekiyor.

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