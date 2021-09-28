Büyükelçilik: Sputnik V aşısını yaptıranların ABD’ye giremeyeceği yönünde karar alınmadı

ABD’nin Sputnik V aşısını yaptırmış olan kişileri ülkeye kabul etmeyeceği iddialarıyla ilgili büyükelçilikten RBK sitesine yapılan açıklamada, “Büyükelçilik herhangi bir konuda resmi ABD yönetiminin kararları üzerinden hareket ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Sputnik V ile aşılananların girişi konusunda böyle bir karar alınmadı” ifadeleri kullanıldı. Daha önce Washington Post gazetesi, ABD’nin yeni kurallar doğrultusunda Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptırmış olan kişilere kapılara kapatacağını iddia etmişti. Habere göre ülkeye girmek isteyen kişilerin ABD’de veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış olması gerekiyor.
ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Washington’ın Sputnik V koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin ülkeye girişini engellemeye yönelik bir karar almadığı belirtildi.
ABD’nin Sputnik V aşısını yaptırmış olan kişileri ülkeye kabul etmeyeceği iddialarıyla ilgili büyükelçilikten RBK sitesine yapılan açıklamada, “Büyükelçilik herhangi bir konuda resmi ABD yönetiminin kararları üzerinden hareket ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Sputnik V ile aşılananların girişi konusunda böyle bir karar alınmadı” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Washington Post gazetesi, ABD’nin yeni kurallar doğrultusunda Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptırmış olan kişilere kapılara kapatacağını iddia etmişti. Habere göre ülkeye girmek isteyen kişilerin ABD’de veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış olması gerekiyor.