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Büyükelçilik: Sputnik V aşısını yaptıranların ABD’ye giremeyeceği yönünde karar alınmadı
Büyükelçilik: Sputnik V aşısını yaptıranların ABD’ye giremeyeceği yönünde karar alınmadı
ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Washington’ın Sputnik V koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin ülkeye girişini engellemeye yönelik bir... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T10:57+0300
2021-09-28T10:57+0300
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ABD’nin Sputnik V aşısını yaptırmış olan kişileri ülkeye kabul etmeyeceği iddialarıyla ilgili büyükelçilikten RBK sitesine yapılan açıklamada, “Büyükelçilik herhangi bir konuda resmi ABD yönetiminin kararları üzerinden hareket ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Sputnik V ile aşılananların girişi konusunda böyle bir karar alınmadı” ifadeleri kullanıldı. Daha önce Washington Post gazetesi, ABD’nin yeni kurallar doğrultusunda Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptırmış olan kişilere kapılara kapatacağını iddia etmişti. Habere göre ülkeye girmek isteyen kişilerin ABD’de veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış olması gerekiyor.
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abd, rusya, sputnik v

Büyükelçilik: Sputnik V aşısını yaptıranların ABD’ye giremeyeceği yönünde karar alınmadı

10:57 28.09.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Washington’ın Sputnik V koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin ülkeye girişini engellemeye yönelik bir karar almadığı belirtildi.
ABD’nin Sputnik V aşısını yaptırmış olan kişileri ülkeye kabul etmeyeceği iddialarıyla ilgili büyükelçilikten RBK sitesine yapılan açıklamada, “Büyükelçilik herhangi bir konuda resmi ABD yönetiminin kararları üzerinden hareket ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Sputnik V ile aşılananların girişi konusunda böyle bir karar alınmadı” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Washington Post gazetesi, ABD’nin yeni kurallar doğrultusunda Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptırmış olan kişilere kapılara kapatacağını iddia etmişti. Habere göre ülkeye girmek isteyen kişilerin ABD’de veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış olması gerekiyor.
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