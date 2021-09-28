https://tr.sputniknews.com/20210928/camide-uyusturucu-kullanan-kisileri-sopayla-dovduler-1049329439.html

Camide uyuşturucu kullanan kişileri sopayla dövdüler

Camide uyuşturucu kullanan kişileri sopayla dövdüler

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre caminin abdesthanesine giren iki kişi, uyuşturucu madde kullanırken görevlilerin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kaçan... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T19:00+0300

2021-09-28T19:00+0300

2021-09-28T19:00+0300

türkiye

istanbul

cami

sultangazi

uyuşturucu

abdesthane

abdest

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26 Eylül'de Hayırlıoğlu Camii'nde meydana gelen olayda, caminin abdesthanesine giren iki kişi uyuşturucu kullanmaya başladı. Caminin temizliğini yapmak üzere camiye gelen görevliler, kamera odasını temizledikleri sırada iki kişinin abdesthanede uyuşturucu kullandıklarını fark etti. Bunun üzerine görevliler, ellerine sopa alarak abdesthaneye doğru yöneldi. Görevlilerin geldiğini fark eden ikili, kaçmaya çalıştı. Kaçan kişilerden biri görevliler tarafından yakalanarak, sopalarla dövüldü.Yaşananlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere iki kişinin abdesthanede uyuşturucu kullanması, görevlilerin elinde sopalarla gelmesi, iki kişinin kaçtığı anlar ile yakalananlardan birinin görevlilerce dövülmesi yansıdı.

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istanbul

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istanbul, cami, sultangazi, uyuşturucu, abdesthane, abdest