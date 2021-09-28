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Çebi'den sakatlık tepkisi: İnsan nasıl meslektaşının ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir
Çebi'den sakatlık tepkisi: İnsan nasıl meslektaşının ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir
Beşiktaş Başkanı Çebi, Ajax maçı öncesinde canlı yayında kritik mücadeleyi ve takımdaki sakat oyuncuların çoğunlukta olmasına tepki gösterdi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
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beşiktaş
spor
ajax
ahmet nur çebi
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Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. TRT Spor’da canlı yayına katılan Çebi, Sergen Yalçın ile ilişkisinden takımdaki sakatlıklara kadar birçok konuda görüşlerini belirtti:‘Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar’‘Sergen Hoca’yla espri yaparız’‘Herkesin birbirinin sağlığına saygı duyması gerek’Ajax ile altyapı modeli görüşmeleri
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beşiktaş, ajax, ahmet nur çebi

Çebi'den sakatlık tepkisi: İnsan nasıl meslektaşının ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir

16:25 28.09.2021 (güncellendi: 16:27 28.09.2021)
© İHAAhmet Nur Çebi
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA
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Beşiktaş Başkanı Çebi, Ajax maçı öncesinde canlı yayında kritik mücadeleyi ve takımdaki sakat oyuncuların çoğunlukta olmasına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
TRT Spor’da canlı yayına katılan Çebi, Sergen Yalçın ile ilişkisinden takımdaki sakatlıklara kadar birçok konuda görüşlerini belirtti:
“Beşiktaş taraftarı her yerde takımını destekliyor, onların yanında olan bir camiamız var. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sabah çıkıp yürüyoruz. Düşünüyoruz. Maç bu sonrası falan ama umarım güzel bir akşam geçiririz.

‘Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar’

Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Bütün takımlar çok güçlü. Biz de Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız için transfer planlamasını özenli yaptık ama maalesef eksiklerimiz var. Belki de yaşanan sakatlıklar, genç arkadaşlarımızın fırsat bulmasına vesile olacak.
Ajax karşısında özellikle sakatsız, kazasız, belasız bir maç bitirmeyi temenni ediyorum. Şampiyonlar Ligi diğerlerine benzemiyor. Tüm takımlar çok güçlü.

‘Sergen Hoca’yla espri yaparız’

Genelde futbolcuların yanına gidip kısa sohbetler yapıyorum. Sergen Hoca’yla hiç teknik-taktik konuşmam. Espri yaparız, birbirimizin moralini düzeltiriz. Abi-kardeş ilişkimiz var.

‘Herkesin birbirinin sağlığına saygı duyması gerek’

Sakatlıklarımızın yarıdan fazlası darbelerden kaynaklanıyor. İnsan nasıl, bir meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir bunu anlayamıyorum. Futbol sert bir oyun olabilir ama herkesin birbirinin sağlığına saygı duyması gerekir. Ne sahadan ne doktordan.
Çimlerin kökleri, hava çok sıcak olduğu için tam derine inmiyor. Haftalardır ufak ufak bu bölgeleri tamir ediyoruz. 1-2 hafta içerisinde bitecek. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Milli aradan sonra yüzde 99.9 zemin mükemmel olacak. Şu anda sakatlıklar zeminden değil.

Ajax ile altyapı modeli görüşmeleri

İki sene önce Ajax ile altyapı modeli için görüşmüştük ama pandemi araya girdi. Kaynak olmayınca hangi bütçeyi altyapıya harcayacağız diye düşündük. Mehmet Ekşi göreve geldi ama yeterli yatırımı yapamadık. Pandemi sonrası çalışmaları devreye sokacağız.
Federasyon her sene karar değiştiriyor. Yabancı kuralını gelecek sene değiştirebilirler. Bu kararlar verdikleri gibi devam edecekse ona göre planlama yapalım.”
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