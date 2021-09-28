Çebi'den sakatlık tepkisi: İnsan nasıl meslektaşının ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir

“Beşiktaş taraftarı her yerde takımını destekliyor, onların yanında olan bir camiamız var. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sabah çıkıp yürüyoruz. Düşünüyoruz. Maç bu sonrası falan ama umarım güzel bir akşam geçiririz.