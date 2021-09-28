https://tr.sputniknews.com/20210928/ceren-ozdemirin-katiline-polisi-yaralamadan-15-yil-9-ay-hapis-cezasi-1049319670.html

Ceren Özdemir'in katiline polisi yaralamadan 15 yıl 9 ay hapis cezası

Ceren Özdemir'in katiline polisi yaralamadan 15 yıl 9 ay hapis cezası

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Özgür Arduç'a, yakalandığı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:53+0300

2021-09-28T15:53+0300

2021-09-28T15:53+0300

polis

yaralama

hapis

ceren özdemir

türkiye

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Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın sekizinci duruşmasında, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Özgür Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.Mahkeme heyeti başkanının, "Söylemek istediğin var mı?" sorusu üzerine sanık Arduç, "Yok efendim. Cezanın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey demiyorum" dedi.Duruşmaya katılan polis memurlarından Zeki Çelik, diyeceği bir şey olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa, polis Çelik'e karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, polis Haydar Değerli'ye karşı ise basit yaralama eylemi suçundan 9 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

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polis, yaralama, hapis, ceren özdemir