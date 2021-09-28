https://tr.sputniknews.com/20210928/cevre-aktivisti-greta-thunberg-dunya-liderlerini-bos-vaatler-vermekle-sucladi-1049317821.html

'Bla bla bla': Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı

'Bla bla bla': Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bugün başlayan Milano'daki 'Youth4Climate' gençlik iklim zirvesinin açılışında, hükümetin otuz yıllık eylemsizliğini... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:35+0300

2021-09-28T15:35+0300

2021-09-28T15:47+0300

bm

açıklama

zirve

suçlama

hükümet

iklim

greta thunberg

dünya

italya

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049318503_0:0:763:429_1920x0_80_0_0_1dc210b627cda2b5cffaea36c24ceb1b.jpg

Genç aktivist Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan BM iklim zirvesinden önce önemli eleştirilerde bulundu.Yaptığı açıklamada Thunberg, hükümetlere ve dünya liderlerine, emisyonları azaltmak için yetersiz taahhütler ve finansman vaatleri vermek ve 'utanmadan kendilerini tebrik etmek' suçlamalarını yöneltti.Liderlerin sözlerini anımsatan 18 yaşındaki genç, Milano'daki 'Youth4Climate' etkinliğinde liderlerin sözleri ve eylemleri arasındaki boşluğa vurgu yaptı. Alkış alan konuşmasında Thunberg, "B gezegeni yok, bla bla bla gezegeni yok" dedi.İngiltere Başbakanı Johnson'ı tiye aldıNisan ayında COP26 zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Thunberg, "Tüm bunlar bazı pahalıya mal olan, politik doğrucu yeşil hayvanseverlik eylemlerinden ibaret değil bla bla, yeşil ekonomi bla bla, 2050'ye kadar net sıfır bla bla bla, iklim nötr bla bla bla" diyerek Johnson'ı tiye aldı.Johnson söz konusu konuşmasında 'hayvanseverlik' için İngilizcede kelime anlamıyla 'tavşan kucaklamak' anlamına gelen ve kötüleyici bir anlamı olan 'bunny hugging' ifadesini kullanmıştı.Thunberg, "Sözde liderlerimizden duyduğumuz tek şey bu sözler. Kulağa harika gelen ancak şimdiye kadar hiçbir eyleme yol açmamış sözler, umutlarımız ve hayallerimiz boş söz ve vaatlerinde boğuldu" ifadelerini kullandı.'Gelecek nesillerin tümüne ihanettir'Thunberg, "Liderlerimizin kasıtlı eylemsizlikleri, mevcut ve gelecek nesillerin tümüne ihanettir" dedi.Milano'daki üç günlük etkinlik, yaklaşık 200 ülkeden yaklaşık 400 genç aktivisti bir araya getiriyor. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP26'ya öncülük etmek üzere toplanacak olan bakanlar kuruluna zirveden ortak bir bildiri sunulması planlanıyor.COP26, ülkelerin küresel sıcaklık artışlarını 2 santigrat derecenin 'çok altında' sınırlama taahhüdünde bulunduğu 2015 Paris Anlaşması'nın devamı için hayati öneme sahip olarak görülüyor.Dönüm noktası niteliğindeki muhtemel anlaşma, 1.5 santigrat derecelik daha güvenli bir ısınma üst sınırını uygulamaya koymayı hedefliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210326/greta-thunberg-penis-boyu-kirlilik-nedeniyle-kuculuyor-haberini-alintiladi-bir-sonraki-iklim-1044122216.html

https://tr.sputniknews.com/20210809/vogue-kapagi-olan-greta-thunberg-moda-endustrisini-elestirdi-1045201495.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bm, açıklama, zirve, suçlama, hükümet, iklim, greta thunberg, italya, boris johnson, vogue, natural climate change