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'Bla bla bla': Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı
'Bla bla bla': Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bugün başlayan Milano'daki 'Youth4Climate' gençlik iklim zirvesinin açılışında, hükümetin otuz yıllık eylemsizliğini... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T15:35+0300
2021-09-28T15:47+0300
bm
açıklama
zirve
suçlama
hükümet
iklim
greta thunberg
dünya
italya
boris johnson
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Genç aktivist Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan BM iklim zirvesinden önce önemli eleştirilerde bulundu.Yaptığı açıklamada Thunberg, hükümetlere ve dünya liderlerine, emisyonları azaltmak için yetersiz taahhütler ve finansman vaatleri vermek ve 'utanmadan kendilerini tebrik etmek' suçlamalarını yöneltti.Liderlerin sözlerini anımsatan 18 yaşındaki genç, Milano'daki 'Youth4Climate' etkinliğinde liderlerin sözleri ve eylemleri arasındaki boşluğa vurgu yaptı. Alkış alan konuşmasında Thunberg, "B gezegeni yok, bla bla bla gezegeni yok" dedi.İngiltere Başbakanı Johnson'ı tiye aldıNisan ayında COP26 zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Thunberg, "Tüm bunlar bazı pahalıya mal olan, politik doğrucu yeşil hayvanseverlik eylemlerinden ibaret değil bla bla, yeşil ekonomi bla bla, 2050'ye kadar net sıfır bla bla bla, iklim nötr bla bla bla" diyerek Johnson'ı tiye aldı.Johnson söz konusu konuşmasında 'hayvanseverlik' için İngilizcede kelime anlamıyla 'tavşan kucaklamak' anlamına gelen ve kötüleyici bir anlamı olan 'bunny hugging' ifadesini kullanmıştı.Thunberg, "Sözde liderlerimizden duyduğumuz tek şey bu sözler. Kulağa harika gelen ancak şimdiye kadar hiçbir eyleme yol açmamış sözler, umutlarımız ve hayallerimiz boş söz ve vaatlerinde boğuldu" ifadelerini kullandı.'Gelecek nesillerin tümüne ihanettir'Thunberg, "Liderlerimizin kasıtlı eylemsizlikleri, mevcut ve gelecek nesillerin tümüne ihanettir" dedi.Milano'daki üç günlük etkinlik, yaklaşık 200 ülkeden yaklaşık 400 genç aktivisti bir araya getiriyor. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP26'ya öncülük etmek üzere toplanacak olan bakanlar kuruluna zirveden ortak bir bildiri sunulması planlanıyor.COP26, ülkelerin küresel sıcaklık artışlarını 2 santigrat derecenin 'çok altında' sınırlama taahhüdünde bulunduğu 2015 Paris Anlaşması'nın devamı için hayati öneme sahip olarak görülüyor.Dönüm noktası niteliğindeki muhtemel anlaşma, 1.5 santigrat derecelik daha güvenli bir ısınma üst sınırını uygulamaya koymayı hedefliyor.
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bm, açıklama, zirve, suçlama, hükümet, iklim, greta thunberg, italya, boris johnson, vogue, natural climate change

'Bla bla bla': Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı

15:35 28.09.2021 (güncellendi: 15:47 28.09.2021)
© AFP 2021Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı
Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bugün başlayan Milano'daki 'Youth4Climate' gençlik iklim zirvesinin açılışında, hükümetin otuz yıllık eylemsizliğini eleştirerek, dünya liderlerini gelecek nesilleri 'boş sözler ve vaatlerle' boğmakla suçladı.
Genç aktivist Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan BM iklim zirvesinden önce önemli eleştirilerde bulundu.
Yaptığı açıklamada Thunberg, hükümetlere ve dünya liderlerine, emisyonları azaltmak için yetersiz taahhütler ve finansman vaatleri vermek ve 'utanmadan kendilerini tebrik etmek' suçlamalarını yöneltti.
Liderlerin sözlerini anımsatan 18 yaşındaki genç, Milano'daki 'Youth4Climate' etkinliğinde liderlerin sözleri ve eylemleri arasındaki boşluğa vurgu yaptı. Alkış alan konuşmasında Thunberg, "B gezegeni yok, bla bla bla gezegeni yok" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ı tiye aldı

Nisan ayında COP26 zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Thunberg, "Tüm bunlar bazı pahalıya mal olan, politik doğrucu yeşil hayvanseverlik eylemlerinden ibaret değil bla bla, yeşil ekonomi bla bla, 2050'ye kadar net sıfır bla bla bla, iklim nötr bla bla bla" diyerek Johnson'ı tiye aldı.
Johnson söz konusu konuşmasında 'hayvanseverlik' için İngilizcede kelime anlamıyla 'tavşan kucaklamak' anlamına gelen ve kötüleyici bir anlamı olan 'bunny hugging' ifadesini kullanmıştı.
Thunberg, "Sözde liderlerimizden duyduğumuz tek şey bu sözler. Kulağa harika gelen ancak şimdiye kadar hiçbir eyleme yol açmamış sözler, umutlarımız ve hayallerimiz boş söz ve vaatlerinde boğuldu" ifadelerini kullandı.
Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2021
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'Gelecek nesillerin tümüne ihanettir'

Thunberg, "Liderlerimizin kasıtlı eylemsizlikleri, mevcut ve gelecek nesillerin tümüne ihanettir" dedi.
Milano'daki üç günlük etkinlik, yaklaşık 200 ülkeden yaklaşık 400 genç aktivisti bir araya getiriyor. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP26'ya öncülük etmek üzere toplanacak olan bakanlar kuruluna zirveden ortak bir bildiri sunulması planlanıyor.
COP26, ülkelerin küresel sıcaklık artışlarını 2 santigrat derecenin 'çok altında' sınırlama taahhüdünde bulunduğu 2015 Paris Anlaşması'nın devamı için hayati öneme sahip olarak görülüyor.
Dönüm noktası niteliğindeki muhtemel anlaşma, 1.5 santigrat derecelik daha güvenli bir ısınma üst sınırını uygulamaya koymayı hedefliyor.
Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
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