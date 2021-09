https://tr.sputniknews.com/20210928/chp-denizli-genclik-kollari-il-baskani-erdogana-hakaretten-tutuklandi-1049321815.html

CHP Denizli Gençlik Kolları İl Başkanı, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı

CHP Denizli Gençlik Kolları İl Başkanı, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dün gözaltına alınan Denizli CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, bugün tutuklandı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:22+0300

2021-09-28T16:22+0300

2021-09-28T16:29+0300

türkiye

chp

denizli

cumhurbaşkanına hakaret

mahkeme

tutuklama

dava

gençlik kolları

chp gençlik kolları

tugay odabaşıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049321644_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_576d06cf3dca66a2a4e6d6417545f846.jpg

Denizli’de, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle dün gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları İl Başkanlığı yapan Tugay Odabaşıoğlu, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Odabaşıoğlu hakkında, 18 Eylül’de CHP Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 'katil' ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Bu nedenle Odabaşıoğlu iktidara yakın medya kuruluşları tarafından hedef gösterilmişti.Mükerrem Yollu'nun Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya gelen CHP’liler yaptığı basın açıklamasıyla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Basın açıklamasına TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir süre önce CHP’den istifa eden Milletvekili Teoman Sancar, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan ve Burak Erbay, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, il başkanı, ilçe başkanları ve birçok parti üyesi katıldı.'AKP Genel Başkanı sıfatıyla eleştirilmesi en doğal haktır'CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu açıklamasında, “Siyasi eleştiriye tahammül edemeyecek olanlar kendi dillerine ve konuşmalarına dikkat etmeli. Siyaset zorlu bir süreçtir ve bu sürecin içerisinde eleştiri her zaman bulunacaktır. İddia edilen cümleler, bir montaj sonucu ve ses kaydına dayanarak yapılmıştır. Şu an gençlik kolları başkanımız gözaltındadır. Ve biz ona diyoruz ki, sen sahipsiz değilsin” diye konuştu.Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, daha önceki Yargıtay kararları ve benzeri unsurlara göre sarf edilen sözlerin ağır eleştiri olmak şartıyla eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Çavuşoğlu açıklamasının devamında, “Şunu unutmasınlar ki, korku imparatorluğu ile varılmak istenen sonuç hiçbir zaman hüküm ifade etmeyecektir. Gezi olayları zamanında AKP Genel Başkanı ülkenin başbakanıydı. Bugün Cumhurbaşkanı sıfatını taşısa da AKP Genel Başkanı sıfatıyla eleştirilmesi en doğal haktır” dedi.'Bu kararı verenler, adaletin namusuna leke düşürmüştür'CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu, tutuklama kararının ardından ise şunları söyledi:“Yargının siyasallaştığını ve hakim ve savcıların özgürce karar veremediği günlerden geçiyoruz. Kendisi her türlü hakareti ederken, insanlara her türlü şeyi söylemeyi kendine reva görenler, en ufak eleştiriye dahi tahammülleri kalmamış. Nereden elde edildiği belli olmayan ses kayıtları ile görüntünün uyuşmadığı, yasadışı olarak elde edilen bir delile dayanarak hukuksuz bir şekilde, hak hukuk ve adalet mücadelesinin bu kadar yükseldiği bir yerde, gençlik kolları başkanımızın tutuklanması; akla, vicdana, ahlaka ve adaletin namusuna leke düşürmüştür. Bu kararı verenler dün FETÖ'nün kararını verenler gibi FETÖ’nün hakim ve savcıları gibi, verdikleri bu kararların altında kalacaklardır."

https://tr.sputniknews.com/20210926/kilicdaroglu-ahdim-var-niyetim-var-destegim-var-1049263108.html

https://tr.sputniknews.com/20210910/chp-lideri-kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogana-yanit-onu-fazla-ciddiye-almamamiz-lazim-1048808823.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, denizli, cumhurbaşkanına hakaret, mahkeme, tutuklama, dava, gençlik kolları, chp gençlik kolları, tugay odabaşıoğlu