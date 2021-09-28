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'Cinci hoca' dolandırıcılığı: Emekli hakimi 'aya bakarken' kandırmış
'Cinci hoca' dolandırıcılığı: Emekli hakimi 'aya bakarken' kandırmış
Kendisini Hz. Ali’nin görevlendirdiğini söyleyen Uğur Akyol’a 550 bin liralarını kaptıran emekli Danıştay hakimi S.Y.’nin avukat kızları duruşmada... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T09:47+0300
2021-09-28T09:47+0300
cinci hoca
türkiye
ay
hakim
emekli
dolandırıcılık
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Emekli Danıştay hakimi S.Y. ile avukat kızlarının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini Hz. Ali’nin görevlendirdiğini söyleyen 'Cinci Hoca' Uğur Akyol’a ‘sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ ve ‘dini inançların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 66 yıl hapis istemiyle dava açtı. Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Akyol’a 550 bin lirasını kaptıran S.Y.’nin iki kızı katıldı.Emekli Danıştay hâkiminin avukat kızı S.Y., yaşananları şöyle anlattı:“Sanık ile babamın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştık. Kadınların kistine iyi gelen bir macun yaptığını ve ortak aradığını söyledi. Anne ve babam da yatırımcı oldu. Ofis tuttular. Bu kişi bizim ailemizdeki dini hassasiyetimizi fark ederek ailemizin içine sızdı. 2016 yılının Ramazan ayında sürekli bizimle vakit geçirdi, dini konuşmalar yaptı. Annemle babam kendisinden çok etkilendi. Hatta ona Uğur Bey değil Seyit diye sesleniyorlardı. Kardeşim ve ben daha uzak duruyorduk. Somut bir şey olmadığından anne ve babama bir şey diyemiyorduk.'Zenginleştiğini görünce biz de sorgulamaya başladık'Daha sonra annem yaşadığı şeyin ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde rahatsızlandı. Her gördüğü kişiyi sanık sanıyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi, yemeden içmeden kesilmişti, uyuyamıyordu. Sanık ise annemin bu durumuna karşı ‘Anneniz çok güzel bir sürece girdi, çok iyi mertebelere yükseldi. Benim danışmanlığımda çok iyi olacak’ diyordu. Bir süre sonra annem intihara kalkıştı ama sanık kendisinin bizim ailemize koruyucu olarak geldiğini söylüyordu. Bu şekilde babamı etkisi altına aldı. Biz de babamın aldığı kararları sorgulamazdık. Ancak çok iyi kazandığımız dönemde biz bir anda kazanamamaya başlayıp sanığın mal varlığını ve bindiği lüks araçları, zenginleştiğini görünce biz de sorgulamaya başladık.Sanık da bize ‘Babanız size sürpriz yapıp ev yaptırıyor’ dedi ve bize bir proje gösterdi. Daha sonra biz sanığın hesaplarına sürekli bir para akışı olduğunu fark ettik. Biz fakirleşirken o zenginleşince durumu anlamış olduk. Sonra sanık hesabına gelen paraları anneme musallat olmuş cinlerden kurtulmak için harcandığını, bize de musallat olmaması için kurbanlar kesip hayır işlerine yatırdığını, bunun için de çok ciddi paralar harcadığını söyledi. Bu gerekçeyle üstüne bir de babama kredi çektirdi. Bizim aç kaldığımız zamanlar oldu. Sanık bizden aldığı paralarla lüks araçlarla geziyor, benim babamsa hasta haliyle metrobüslerde sürünüyor. 'Babam aya baktığında Hz. Ali’nin silüetini görüyor'Sanık ‘Sürekli sizi izliyorum’ şeklinde konuşuyordu. Dini yönünün yanında kendisinin derin devlet olduğunu, babamı mesleğini icra ettiği dönemde sürekli doğru yoldan çıkarmak için sınadıklarını ama babamın hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmadığını söylüyordu. Bazı insanlara kendisinin şifacı olduğunu, bazılarına doktor bazılarına ise avukat olduğunu söylüyordu. Biz anne ve babamıza ‘Bu insana nasıl bu kadar güveniyorsunuz?’ diye sorduk. Babamın anlattığı, balkonda otururken sanık babama ‘Aya bakar mısın’ diyor. Babam aya baktığında Hz. Ali’nin silüetini görüyor daha sonra bu silüet babama doğru yaklaşıyor. Bunu anneme de yapıyor ve annem aklını kaybediyor.”Mahkeme, sanık ile müşteki S.Y. arasındaki para transferlerinin tespiti için hesap hareketlerinin incelenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.'Odada köşe kapmaca oynadık'Sanığın kendisine cinsel sorular da sorduğunu belirten S.Y., “Ben iş için Denizli’ye gittiğimde o da zorla peşimden geldi. Bana ‘Biraz iç rahatla, gel sana içki ısmarlayayım. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun değil mi?’ şeklinde konuşuyordu. Biz o gün kendisiyle odada köşe kapmaca oynadık resmen. Daha sonra ellerimi tutup bana sarılmaya çalıştı. Onunla tartıştım. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20190529/hukukcu-aile-macunla-sifa-dagittigini-soyleyen-kisiye-750-bin-tl-kaptirdi-1039187299.html
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cinci hoca, ay, hakim, emekli, dolandırıcılık

'Cinci hoca' dolandırıcılığı: Emekli hakimi 'aya bakarken' kandırmış

09:47 28.09.2021
© DHAcinci hoca tarafından dolandırılan emekli hakim ve kızları
cinci hoca tarafından dolandırılan emekli hakim ve kızları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© DHA
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Kendisini Hz. Ali’nin görevlendirdiğini söyleyen Uğur Akyol’a 550 bin liralarını kaptıran emekli Danıştay hakimi S.Y.’nin avukat kızları duruşmada yaşadıklarını anlattı. Hakimin kızı S.Y., "Sanık babama ‘Aya bakar mısın?’ diyor. Babam aya baktığında Hz. Ali’nin silüetini görüyor. Anne ve babamı dini hassasiyetleriyle kandırdı” dedi.
Emekli Danıştay hakimi S.Y. ile avukat kızlarının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini Hz. Ali’nin görevlendirdiğini söyleyen 'Cinci Hoca' Uğur Akyol’a ‘sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ ve ‘dini inançların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 66 yıl hapis istemiyle dava açtı.
Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Akyol’a 550 bin lirasını kaptıran S.Y.’nin iki kızı katıldı.
Emekli Danıştay hâkiminin avukat kızı S.Y., yaşananları şöyle anlattı:
“Sanık ile babamın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştık. Kadınların kistine iyi gelen bir macun yaptığını ve ortak aradığını söyledi. Anne ve babam da yatırımcı oldu. Ofis tuttular. Bu kişi bizim ailemizdeki dini hassasiyetimizi fark ederek ailemizin içine sızdı. 2016 yılının Ramazan ayında sürekli bizimle vakit geçirdi, dini konuşmalar yaptı. Annemle babam kendisinden çok etkilendi. Hatta ona Uğur Bey değil Seyit diye sesleniyorlardı. Kardeşim ve ben daha uzak duruyorduk. Somut bir şey olmadığından anne ve babama bir şey diyemiyorduk.

'Zenginleştiğini görünce biz de sorgulamaya başladık'

Daha sonra annem yaşadığı şeyin ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde rahatsızlandı. Her gördüğü kişiyi sanık sanıyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi, yemeden içmeden kesilmişti, uyuyamıyordu. Sanık ise annemin bu durumuna karşı ‘Anneniz çok güzel bir sürece girdi, çok iyi mertebelere yükseldi. Benim danışmanlığımda çok iyi olacak’ diyordu. Bir süre sonra annem intihara kalkıştı ama sanık kendisinin bizim ailemize koruyucu olarak geldiğini söylüyordu. Bu şekilde babamı etkisi altına aldı. Biz de babamın aldığı kararları sorgulamazdık. Ancak çok iyi kazandığımız dönemde biz bir anda kazanamamaya başlayıp sanığın mal varlığını ve bindiği lüks araçları, zenginleştiğini görünce biz de sorgulamaya başladık.
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Sanık da bize ‘Babanız size sürpriz yapıp ev yaptırıyor’ dedi ve bize bir proje gösterdi. Daha sonra biz sanığın hesaplarına sürekli bir para akışı olduğunu fark ettik. Biz fakirleşirken o zenginleşince durumu anlamış olduk. Sonra sanık hesabına gelen paraları anneme musallat olmuş cinlerden kurtulmak için harcandığını, bize de musallat olmaması için kurbanlar kesip hayır işlerine yatırdığını, bunun için de çok ciddi paralar harcadığını söyledi. Bu gerekçeyle üstüne bir de babama kredi çektirdi. Bizim aç kaldığımız zamanlar oldu. Sanık bizden aldığı paralarla lüks araçlarla geziyor, benim babamsa hasta haliyle metrobüslerde sürünüyor.

'Babam aya baktığında Hz. Ali’nin silüetini görüyor'

Sanık ‘Sürekli sizi izliyorum’ şeklinde konuşuyordu. Dini yönünün yanında kendisinin derin devlet olduğunu, babamı mesleğini icra ettiği dönemde sürekli doğru yoldan çıkarmak için sınadıklarını ama babamın hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmadığını söylüyordu. Bazı insanlara kendisinin şifacı olduğunu, bazılarına doktor bazılarına ise avukat olduğunu söylüyordu. Biz anne ve babamıza ‘Bu insana nasıl bu kadar güveniyorsunuz?’ diye sorduk. Babamın anlattığı, balkonda otururken sanık babama ‘Aya bakar mısın’ diyor. Babam aya baktığında Hz. Ali’nin silüetini görüyor daha sonra bu silüet babama doğru yaklaşıyor. Bunu anneme de yapıyor ve annem aklını kaybediyor.”
Mahkeme, sanık ile müşteki S.Y. arasındaki para transferlerinin tespiti için hesap hareketlerinin incelenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

'Odada köşe kapmaca oynadık'

Sanığın kendisine cinsel sorular da sorduğunu belirten S.Y., “Ben iş için Denizli’ye gittiğimde o da zorla peşimden geldi. Bana ‘Biraz iç rahatla, gel sana içki ısmarlayayım. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun değil mi?’ şeklinde konuşuyordu. Biz o gün kendisiyle odada köşe kapmaca oynadık resmen. Daha sonra ellerimi tutup bana sarılmaya çalıştı. Onunla tartıştım. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.
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