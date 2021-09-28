https://tr.sputniknews.com/20210928/cinsel-iliski-sirasinda-balkondan-dustu-1049325944.html

Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü

Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü

Tayvan'da cinsel ilişki sırasında dengesini kaybeden bir kadın, bulunduğu evin balkonundan lüks otomobilin üzerine düşerek yaralandı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T17:13+0300

2021-09-28T17:13+0300

2021-09-28T17:13+0300

yaşam

video

tayvan

taipei

araba

kadın

düşüş

cinsel ilişki

balkon

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Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir dükkanın güvenlik kamerası, cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadının görüntülerini saniye saniye kaydetti.Balkonda dengesini kaybeden kadın, park halinde bulunan lüks bir aracın tavanına düştü. Kadının düşüşüyle birlikte cam tavanın kırıldığı görüldü. Saniyeler sonra ise arkadaşı gelip yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı.Kadının aracın tavanına düşmesiyle birlikte sokakta büyük bir gürültünün duyulduğu belirtildi.Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin birkaç hafta sürebileceği bildirildi.

tayvan

taipei

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video, tayvan, taipei, araba, kadın, düşüş, cinsel ilişki, balkon