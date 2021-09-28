Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir dükkanın güvenlik kamerası, cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadının görüntülerini saniye saniye kaydetti.Balkonda dengesini kaybeden kadın, park halinde bulunan lüks bir aracın tavanına düştü. Kadının düşüşüyle birlikte cam tavanın kırıldığı görüldü. Saniyeler sonra ise arkadaşı gelip yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı.Kadının aracın tavanına düşmesiyle birlikte sokakta büyük bir gürültünün duyulduğu belirtildi.Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin birkaç hafta sürebileceği bildirildi.
Balkonda dengesini kaybeden kadın, park halinde bulunan lüks bir aracın tavanına düştü. Kadının düşüşüyle birlikte cam tavanın kırıldığı görüldü. Saniyeler sonra ise arkadaşı gelip yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı.
Kadının aracın tavanına düşmesiyle birlikte sokakta büyük bir gürültünün duyulduğu belirtildi.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin birkaç hafta sürebileceği bildirildi.