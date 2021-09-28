https://tr.sputniknews.com/20210928/cok-sayida-kullanici-sikayetci-yeni-ipad-minide-ekran-sorunu-1049333417.html

Çok sayıda kullanıcı şikayetçi: Yeni iPad Mini'de ekran sorunu

Çok sayıda kullanıcı şikayetçi: Yeni iPad Mini'de ekran sorunu

Apple’ın kısa bir süre önce tanıttığı ve Türkiye’de de yaklaşık 5.800 TL’ye satılan yeni tablet bilgisayarı iPad Mini'nin sorunlu şekilde çalıştığı kaydedildi... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:16+0300

2021-09-28T22:16+0300

2021-09-28T22:16+0300

yaşam

apple

sorun

ipad

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ABD medyasında yer alan haberlerde yakın zamanda piyasaya çıkan ve önceki modellere göre daha gelişmiş bir altyapısı olan iPad Mini’nin ekranında "jöle kayması" hatası oluştuğu aktarıldı. Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı kaydedildi.Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmazken bu sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, sorun, ipad