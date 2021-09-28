https://tr.sputniknews.com/20210928/cubbeli-ahmet-ak-parti-parlamenter-sisteme-donerse-iktidari-hic-kaybetmez-1049304222.html

Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez

Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün programına konuk olduğu gün reklam... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T08:57+0300

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türkiye

ahmet hakan

ahmet mahmut ünlü

cübbeli ahmet hoca

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Hakan’ın aktardığına göre Cübbeli Ahmet, "AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir" ifadelerini kullandı.Ahmet Hakan yazısının devamında Cübbeli Ahmet’in bu görüşünü şöyle değerlendirdi:Bütün muhalefet, “Parlamenter sistem” diye tutturmuşken AK Parti, aniden “Parlamenter sisteme dönüyoruz” derse ne olur? Mesela şöyle şeyler olur:- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden çıkar.- Kemal Kılıçdaroğlu, “Partimin oylarını artırmam gerekiyor. İşte şimdi yandık” diyerek inceden umutsuzluğa kapılır.- Meral Akşener, “Ben başbakan yardımcısı olacağım” demeye başlar.- Muharrem İnce CHP’yi geçme hayaline kapılır- İttifaklar yerini koalisyonlara bırakır.- HDP, anahtar konumu kaybeder.Velhasıl çarşı kesinlikle karışır. Acayip bir mavra çıkar hepimize.

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