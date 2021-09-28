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https://tr.sputniknews.com/20210928/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-gorusecek-1049324829.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T16:59+0300
2021-09-28T16:59+0300
2021-09-28T17:48+0300
joe biden
dünya
abd
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30-31 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra S-400 ve F-35 konusundaki adımların ve Afganistan'daki son durumun ele alınması bekleniyor. İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.
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joe biden, abd, recep tayyip erdoğan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek 16:59 28.09.2021 (güncellendi: 17:48 28.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30-31 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra S-400 ve F-35 konusundaki adımların ve Afganistan'daki son durumun ele alınması bekleniyor.
İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.