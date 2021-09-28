https://tr.sputniknews.com/20210928/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-gorusecek-1049324829.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:59+0300

2021-09-28T16:59+0300

2021-09-28T17:48+0300

joe biden

dünya

abd

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30-31 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra S-400 ve F-35 konusundaki adımların ve Afganistan'daki son durumun ele alınması bekleniyor. İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.

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joe biden, abd, recep tayyip erdoğan, türkiye