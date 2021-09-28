https://tr.sputniknews.com/20210928/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-kovid-19dan-sonra-daha-guclu-bir-dunya-icin-yerini-almaya-hazirdir-1049320830.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kovid-19'dan sonra daha güçlü bir dünya için yerini almaya hazırdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kovid-19'dan sonra daha güçlü bir dünya için yerini almaya hazırdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenen "Küresel Kovid-19... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:09+0300

2021-09-28T16:09+0300

2021-09-28T16:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

pandemi

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

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Konuşmasına, devlet ve hükümet başkanlarını selamlayarak başlayan Erdoğan, Biden'a bu etkinliği organize ettiği ve nazik daveti için teşekkür etti.İnsanlığın yaklaşık iki yıldır eşi benzeri görülmemiş bir imtihan verdiğini belirten Erdoğan, bu süreçte, dayanışma sergilenmesi halinde bu musibetten kurtulabilineceğinin öğrenildiğini kaydetti.Türkiye olarak, dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması, bütün ülkelerde test, teşhis, tedavi, tespit ve tedbir araç ile imkanlarının güçlendirilmesine ve küresel düzeyde daha iyi bir sağlık mimarisinin inşasına dair hedefleri ilkesel olarak desteklediklerinin altını çizen Erdoğan, 'Türkiye'nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğu gibi, bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını' dile getirdi."Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi, hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir" vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Birçok eksikliği gözler önüne serdi'Bundan sonraki süreçte "Küresel Kovid-19 Zirvesi"nin taahhütlerini de göz önünde bulundurarak, az ve düşük-orta gelirli ülkeler için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, salgının, küresel sağlık mimarisindeki birçok eksikliği gözler önüne serdiğine dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, zirvenin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak bitirdi.

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recep tayyip erdoğan, pandemi, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı