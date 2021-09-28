https://tr.sputniknews.com/20210928/cumhurbaskani-erdogandan-sabah-sporu-paylasimi-1049315480.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabah sporu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabah sporu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah sporu sonrası fotoğrafını paylaştı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:16+0300

2021-09-28T14:16+0300

2021-09-28T14:40+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

basketbol

fahrettin altun

gençlik ve spor bakanlığı

hidayet türkoğlu

mustafa varank

danışman

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Fizyoterapist Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah sporu sonrası fotoğrafını paylaştı.Çotuk fotoğrafa, "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.Varank, Altun ve Kalın'dan da spor paylaşımıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Çotuk'un paylaşımına atıfta bulunarak, "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diye paylaşım yaptı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik" ifadeleriyle Bakan Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.Basketbol maçı ile alakalı bir tweet de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın paylaşımına "Maç sonrası durum değerlendirmesi. CB’mız formundaydı maşallah" notunu düştü.

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recep tayyip erdoğan, basketbol, fahrettin altun, gençlik ve spor bakanlığı, hidayet türkoğlu, mustafa varank, danışman