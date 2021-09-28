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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabah sporu paylaşımı
14:16 28.09.2021 (güncellendi: 14:40 28.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Ahmet ÇotukCumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah sporu
© Fotoğraf : Twitter/Ahmet Çotuk
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah sporu sonrası fotoğrafını paylaştı.
Fizyoterapist Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah sporu sonrası fotoğrafını paylaştı.
Çotuk fotoğrafa, "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.
Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile sabah sporu sonrası… pic.twitter.com/GMDIou6SVb— AHMET COTUK (@ahmetcotuk) September 28, 2021
Varank, Altun ve Kalın'dan da spor paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Çotuk'un paylaşımına atıfta bulunarak, "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diye paylaşım yaptı.
Skor 50-24 🏀— Mustafa Varank (@varank) September 28, 2021
Kimin yendiği anlaşılıyordur 🤭 https://t.co/V58Xqu4j0e
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik" ifadeleriyle Bakan Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.
Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik 🏀 https://t.co/wIhjxg6NK0 pic.twitter.com/qByaK3h7WW— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 28, 2021
Basketbol maçı ile alakalı bir tweet de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın paylaşımına "Maç sonrası durum değerlendirmesi. CB’mız formundaydı maşallah" notunu düştü.
Maç sonrası durum degerlendirmesi☺️— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 28, 2021
CB’mız formundaydı maşallah🧿 pic.twitter.com/N8fsBExHw9