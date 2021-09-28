https://tr.sputniknews.com/20210928/cumhurbaskani-erdoganin-abdnin-suriye-ve-iraktan-cikmasini-istemesi-yeni-donemin-baslangici-mi-1049321007.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin Suriye ve Irak’tan çıkmasını istemesi yeni dönemin başlangıcı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin Suriye ve Irak’tan çıkmasını istemesi yeni dönemin başlangıcı mı?

New York’ta CBS televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Irak ve Suriye’den de çıkması gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın ABD’ye karşı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:08+0300

2021-09-28T16:08+0300

2021-09-28T16:08+0300

görüş

abd

rusya

moskova

ankara

suriye

irak

recep tayyip erdoğan

afganistan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102454/12/1024541266_0:86:1086:696_1920x0_80_0_0_d3afc6d4cf868f2b6b08a555ad8f5b6c.jpg

CBS televizyon kanalından Margaret Brennan’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’deki 900 ABD askerinin kalmasını mı yoksa gitmesini mi istiyorsunuz?” sorusu üzerine “Tabi ki benim burada tasarrufum olursa Suriye’den çıkmalarıdır, Irak’tan çıkmalarıdır; Afganistan’dan çıktıkları gibi çıkmalarıdır. Çünkü eğer dünyada biz barışa hizmet etmeyi istiyorsak barış için o bölgelerde kalmanın hiçbir anlamı yok. Bırakalım o bölge halkı, o bölgedeki yönetim kararını kendisi versin” yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşü yaptığı, “Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem” açıklaması da dikkat çekiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarını Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, Sputnik’e değerlendirdi.‘Türkiye ile ABD arasında pek çok güven sarsıcı mesele var’Ağar, “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler zor ama bir şekilde ortak bir noktada buluşuluyor. Ama ABD ile hiçbir şey olmuyor” diyerek şunları kaydetti:Türkiye’nin başından beri bu sorunları çözmeyi umduğunu kaydeden Ağar, “Türkiye karşı karşıya kaldığı denklemlerin önünde bir denge siyaseti üretme eğilimi içindeydi ama ABD açıkçası bu konularda hiçbir şey yapmadı. Hatta son derece kırılgan ve çalkantılı Donald Trump döneminin ardından Joe Biden ile çok daha kötü bir dönem başladı. En başta Türkiye’nin onurunu kırdı. Türkiye’nin denge siyasetinden vazgeçeceğini zannetmiyorum. Ama bu safhadan sonra Rusya ile ilişkilerini daha sıcak tutacağını değerlendiriyorum” dedi.‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk defa ABD ile ilgili bu kadar sert ve kararlı gördüm’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ABD, Suriye ve Irak’tan çıksın’ demesinin “çok manidar” olduğunu kaydeden Ağar, “ABD’ye ‘istikrarsızlığın sebebi sensin’ demek istiyor. Pek çok yeni cümle kurulmaya başlandı. Yeni kurulan cümleler eskilerinden çok daha derin. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk defa ABD ile ilgili bu kadar sert ve kararlı gördüm. Önceden daha esnekti. Bunun sebebi de Biden’ın ortaya koymuş olduğu tavır” ifadelerini kullandı.Abdullah Ağar, “Jeopolitik olarak Türkiye’yi kaybetmenin ABD’ye çok ağır bir bedeli olacak. Bedel ödeyecekler. Biden ve önceki ABD liderleri son derece ihtiraslı ve siyasi davranıyorlar, jeopolitik davranmıyorlar. Türkiye, NATO’nun güneydoğu kanadı. ABD şimdi o kanadı kendisi koparıp atıyor” diye de ekledi.‘Cumhurbaşkanının ne demesini bekliyoruz?’Prof. Dr. Şahin ise Erdoğan’ın açıklamasının şu şekilde okunması gerektiğini belirtiyor:“Afganistan’a baktığınız zaman 20 yıllık bir maliyet var ama ABD’nin elinde bir şey yok. Aslında ABD, Afganistan’da buz gibi yenildi” diyen Prof. Dr. Şahin, “ABD ile birlikte çalışanlar ABD’nin Afganistan’da birlikte çalıştığı insanların durumuna göre hareket ederlerse kendileri açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum” diye sözlerini sonlandırdı.

https://tr.sputniknews.com/20210927/soci-zirvesinden-hangi-sonuclarin-cikmasi-bekleniyor-1049283116.html

rusya

moskova

ankara

suriye

irak

afganistan

washington

soçi

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, rusya, moskova, ankara, suriye, irak, recep tayyip erdoğan, afganistan, türkiye, washington, soçi, joe biden, şam, donald trump, mehmet şahin, abdullah ağar, soçi zirvesi, cbs news, turan salcı