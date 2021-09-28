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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Karabağ'ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır" dedi. Sözcü Kalın, Ermenistan ile normalleşmeye olumlu... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T20:43+0300
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türkiye
ermenistan
ibrahim kalın
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Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programın'da konuşan İbrahim Kalın, "Karabağ'ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır Azerbaycan topraklarının bütünlüğünü korumak açısından. Bu süreç zarfında Azerbaycan hep sorumlu hareket etti. Saldırgan tutum içerisinde olmadı, uluslararası hukuka göre hareket etti. Haklı olarak elde edilmiş bir zafer var. Burada Türkiye'nin katkısı, iş birliği hep diyoruz ya 'İki devlet, tek millet' bunun örneklerinden bir tanesi oldu" dedi.Kalın, Ermenistan ile normalleşmeye olumlu baktıklarını ifade ederek, "Biz prensipte Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992'de bizim Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kapatmamızın temel sebebi Karabağ'ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan ile normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde halen çözülmesi gereken bazı konular var" ifadesini kullandı.Karabağ'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir misyon üstlendiğini belirten Kalın, "Karabağ zaferinin bir başka boyutu var TSK açısından. TSK asli misyonuna geri döndü, 15 Temmuz Darbe girişimininden 2-3 ay sonra biz Suriye Zeytin Dalı Harekatını yaptık. Hem DEAŞ'a karşı, hem terör örgütlerine karşı Suriye sınırımızı güvence altına almak için son derece başarılı askeri operasyonlar yaptık. Toplam 3 tane yaptık. Bu tasviye hareketinden sonra TSK hastalıklarından kurtulduktan sonra, asıl görevlerinde çok daha etkin, yetkin bir güç haline geldi. Bunun ilk testini Suriye'de gördük. Suriye sınırında çok güçlü bir güvenlik koridoru oluşturduk" diye konuştu.Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:"Libya sürecinin seyri değişti. Müdahalemiz sayesinde Libya'da bugün bir hükümet kuruldu. Büyük bir katliam önlendi. Hafter girse binlerce insan ölecekti. Olayın seyri tamamen değişti."
türkiye
ermenistan
karabağ
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ermenistan, ibrahim kalın, karabağ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz

20:43 28.09.2021 (güncellendi: 21:05 28.09.2021)
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Karabağ'ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır" dedi. Sözcü Kalın, Ermenistan ile normalleşmeye olumlu baktıklarını da açıkladı.
Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programın'da konuşan İbrahim Kalın, "Karabağ'ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır Azerbaycan topraklarının bütünlüğünü korumak açısından. Bu süreç zarfında Azerbaycan hep sorumlu hareket etti. Saldırgan tutum içerisinde olmadı, uluslararası hukuka göre hareket etti. Haklı olarak elde edilmiş bir zafer var. Burada Türkiye'nin katkısı, iş birliği hep diyoruz ya 'İki devlet, tek millet' bunun örneklerinden bir tanesi oldu" dedi.
Kalın, Ermenistan ile normalleşmeye olumlu baktıklarını ifade ederek, "Biz prensipte Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992'de bizim Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kapatmamızın temel sebebi Karabağ'ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan ile normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde halen çözülmesi gereken bazı konular var" ifadesini kullandı.
Karabağ'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir misyon üstlendiğini belirten Kalın, "Karabağ zaferinin bir başka boyutu var TSK açısından. TSK asli misyonuna geri döndü, 15 Temmuz Darbe girişimininden 2-3 ay sonra biz Suriye Zeytin Dalı Harekatını yaptık. Hem DEAŞ'a karşı, hem terör örgütlerine karşı Suriye sınırımızı güvence altına almak için son derece başarılı askeri operasyonlar yaptık. Toplam 3 tane yaptık. Bu tasviye hareketinden sonra TSK hastalıklarından kurtulduktan sonra, asıl görevlerinde çok daha etkin, yetkin bir güç haline geldi. Bunun ilk testini Suriye'de gördük. Suriye sınırında çok güçlü bir güvenlik koridoru oluşturduk" diye konuştu.
Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Libya sürecinin seyri değişti. Müdahalemiz sayesinde Libya'da bugün bir hükümet kuruldu. Büyük bir katliam önlendi. Hafter girse binlerce insan ölecekti. Olayın seyri tamamen değişti."
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