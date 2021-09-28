https://tr.sputniknews.com/20210928/destici-kapatma-davasi-sona-erene-kadar-meclisteki-hdplilerin-tum-gorevleri-askiya-alinsin-1049336024.html

Destici: Kapatma davası sona erene kadar Meclis'teki HDP'lilerin tüm görevleri askıya alınsın

Destici: Kapatma davası sona erene kadar Meclis'teki HDP'lilerin tüm görevleri askıya alınsın

BBP lideri Destici, "Kapatma davası sona erene, Anayasa Mahkemesi karar verene kadar, HDP'den seçilen Meclis Başkanvekili dahil Meclis'teki tüm görevlilerin... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T23:55+0300

2021-09-28T23:55+0300

2021-09-28T23:55+0300

türkiye

hdp

mustafa destici

kapatma

parti kapatma

büyük birlik partisi (bbp)

kapatma davası

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin dün "Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı" başlıklı deklarasyon yayımladığını anımsattı."Terör örgütünün siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun, kapatma davasını etkileme ve tüm delilleriyle ortaya konan suçlar hakkında algı oluşturma" amacıyla yapıldığını söyleyen Destici, deklarasyonun her maddesiyle, kara propaganda ve komedinin parçası olduğunu savundu.Mustafa Destici, "Birinci maddede güçlü demokrasi istemişler. Genel başkanları, kadroları, adayları, politikaları, söylemleri bir terör örgütü tarafından belirlenen siyasi parti görünümündeki bir örgütlenmenin, güçlü demokrasiden bahsedebilmesi, sanırım kendilerine özgü bir durumdur" yorumunda bulundu.Deklarasyonun "Kürt sorununda demokratik çözüm" başlıklı maddesine işaret eden Destici, bu demagojiden çok sıkıldıklarını, "Kürt sorunu" denirken kastedileni ve maksadı bildiklerini belirtti.'Ne 'Başkanım' dedim ne de yönettiği toplantıya girdim'Destici, "CHP'ye ve 'Kürt sorunu vardır' diyen siyasi partilere soruyorum; Sadece 'Kürt sorunu vardır, zemini Meclis'tir, muhatabı şudur' demeyin. 'Kürt sorunu' derken neyi kastediyorsunuz? HDP açıkça söylüyor; 'Türkçeden başka anadilde eğitim', 'Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması', 'özerklik', 'büyük Kürdistan hayali' diyor. Siz de böyle mi diyorsunuz? Siz de 'Kürt meselesi' dediğinizde bunu mu anlayacağız?" diye sordu."CHP'nin, cumhuriyetin temelleriyle doğrudan ilgili böylesine önemli bir konuda, oy kaygısıyla, net bir tavır sergileyememesini, hatta HDP'nin muhatap alınmasını söylemesini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti sözcülerinin lafı eveleyip gevelemesini, üzüntüyle karşıladığını" dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

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hdp, mustafa destici, kapatma, parti kapatma, büyük birlik partisi (bbp), kapatma davası