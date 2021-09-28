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https://tr.sputniknews.com/20210928/destici-kapatma-davasi-sona-erene-kadar-meclisteki-hdplilerin-tum-gorevleri-askiya-alinsin-1049336024.html
Destici: Kapatma davası sona erene kadar Meclis'teki HDP'lilerin tüm görevleri askıya alınsın
Destici: Kapatma davası sona erene kadar Meclis'teki HDP'lilerin tüm görevleri askıya alınsın
BBP lideri Destici, "Kapatma davası sona erene, Anayasa Mahkemesi karar verene kadar, HDP'den seçilen Meclis Başkanvekili dahil Meclis'teki tüm görevlilerin... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T23:55+0300
2021-09-28T23:55+0300
türkiye
hdp
mustafa destici
kapatma
parti kapatma
büyük birlik partisi (bbp)
kapatma davası
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin dün "Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı" başlıklı deklarasyon yayımladığını anımsattı."Terör örgütünün siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun, kapatma davasını etkileme ve tüm delilleriyle ortaya konan suçlar hakkında algı oluşturma" amacıyla yapıldığını söyleyen Destici, deklarasyonun her maddesiyle, kara propaganda ve komedinin parçası olduğunu savundu.Mustafa Destici, "Birinci maddede güçlü demokrasi istemişler. Genel başkanları, kadroları, adayları, politikaları, söylemleri bir terör örgütü tarafından belirlenen siyasi parti görünümündeki bir örgütlenmenin, güçlü demokrasiden bahsedebilmesi, sanırım kendilerine özgü bir durumdur" yorumunda bulundu.Deklarasyonun "Kürt sorununda demokratik çözüm" başlıklı maddesine işaret eden Destici, bu demagojiden çok sıkıldıklarını, "Kürt sorunu" denirken kastedileni ve maksadı bildiklerini belirtti.'Ne 'Başkanım' dedim ne de yönettiği toplantıya girdim'Destici, "CHP'ye ve 'Kürt sorunu vardır' diyen siyasi partilere soruyorum; Sadece 'Kürt sorunu vardır, zemini Meclis'tir, muhatabı şudur' demeyin. 'Kürt sorunu' derken neyi kastediyorsunuz? HDP açıkça söylüyor; 'Türkçeden başka anadilde eğitim', 'Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması', 'özerklik', 'büyük Kürdistan hayali' diyor. Siz de böyle mi diyorsunuz? Siz de 'Kürt meselesi' dediğinizde bunu mu anlayacağız?" diye sordu."CHP'nin, cumhuriyetin temelleriyle doğrudan ilgili böylesine önemli bir konuda, oy kaygısıyla, net bir tavır sergileyememesini, hatta HDP'nin muhatap alınmasını söylemesini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti sözcülerinin lafı eveleyip gevelemesini, üzüntüyle karşıladığını" dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
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hdp, mustafa destici, kapatma, parti kapatma, büyük birlik partisi (bbp), kapatma davası

Destici: Kapatma davası sona erene kadar Meclis'teki HDP'lilerin tüm görevleri askıya alınsın

23:55 28.09.2021
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
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BBP lideri Destici, "Kapatma davası sona erene, Anayasa Mahkemesi karar verene kadar, HDP'den seçilen Meclis Başkanvekili dahil Meclis'teki tüm görevlilerin görevleri askıya alınmalı" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin dün "Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı" başlıklı deklarasyon yayımladığını anımsattı.
"Terör örgütünün siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun, kapatma davasını etkileme ve tüm delilleriyle ortaya konan suçlar hakkında algı oluşturma" amacıyla yapıldığını söyleyen Destici, deklarasyonun her maddesiyle, kara propaganda ve komedinin parçası olduğunu savundu.
Mustafa Destici, "Birinci maddede güçlü demokrasi istemişler. Genel başkanları, kadroları, adayları, politikaları, söylemleri bir terör örgütü tarafından belirlenen siyasi parti görünümündeki bir örgütlenmenin, güçlü demokrasiden bahsedebilmesi, sanırım kendilerine özgü bir durumdur" yorumunda bulundu.
Deklarasyonun "Kürt sorununda demokratik çözüm" başlıklı maddesine işaret eden Destici, bu demagojiden çok sıkıldıklarını, "Kürt sorunu" denirken kastedileni ve maksadı bildiklerini belirtti.

'Ne 'Başkanım' dedim ne de yönettiği toplantıya girdim'

Destici, "CHP'ye ve 'Kürt sorunu vardır' diyen siyasi partilere soruyorum; Sadece 'Kürt sorunu vardır, zemini Meclis'tir, muhatabı şudur' demeyin. 'Kürt sorunu' derken neyi kastediyorsunuz? HDP açıkça söylüyor; 'Türkçeden başka anadilde eğitim', 'Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması', 'özerklik', 'büyük Kürdistan hayali' diyor. Siz de böyle mi diyorsunuz? Siz de 'Kürt meselesi' dediğinizde bunu mu anlayacağız?" diye sordu.
"CHP'nin, cumhuriyetin temelleriyle doğrudan ilgili böylesine önemli bir konuda, oy kaygısıyla, net bir tavır sergileyememesini, hatta HDP'nin muhatap alınmasını söylemesini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti sözcülerinin lafı eveleyip gevelemesini, üzüntüyle karşıladığını" dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP ve İYİ Partililer diyor ki; 'HDP'li Meclis Başkanvekili var. Ona 'Başkanım' deniyor. Söz isteniyor'. Ben bugüne kadar ne 'Başkanım' dedim ne söz istedim ne de onun yönettiği toplantıya girdim. Bundan da kurtulmak için yapılması gereken şudur; kapatma davası sona erene, Anayasa Mahkemesi karar verene kadar, HDP'den seçilen Meclis Başkanvekili dahil Meclis'teki tüm görevlilerin görevlerinin askıya alınmasını teklif ediyorum. Kapatma davası içerisinde bazı milletvekilleri ve parti yöneticileriyle ilgili siyaset yasağı ve cezalar isteniyor. Buradaki sözde milletvekillerinin de milletvekilliğinin tedbir amaçlı olarak askıya alınmasını ve Meclis'e sokulmamalarını teklif ediyorum."
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