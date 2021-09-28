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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210928/dolar-rekor-tazeledi-1049323033.html
Dolar rekor tazeledi
Dolar rekor tazeledi
Güne 8.82 TL'den başlayan dolar kuru gün içinde 8.89 TL'yi görerek rekor tazeledi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T16:34+0300
2021-09-28T16:34+0300
2021-09-28T16:34+0300
ekonomi
dolar
türk lirası
merkez bankası (mb)
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Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle yükselişe geçen dolar dün 8.89 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından 8.83 liraya geriledi.Dolar yeni güne ise 8.82 liradan başlarken gün içinde rekor tazeledi ve 8.89 TL seviyesine çıktı.Dolar geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirmeden önce 8.65 seviyesindeydi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, türk lirası, merkez bankası (mb)
Dolar rekor tazeledi
Güne 8.82 TL'den başlayan dolar kuru gün içinde 8.89 TL'yi görerek rekor tazeledi.
Geçtiğimiz hafta
Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle yükselişe geçen dolar dün 8.89 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından 8.83 liraya geriledi.
Dolar yeni güne ise 8.82 liradan başlarken gün içinde
rekor tazeledi ve 8.89 TL seviyesine çıktı.
Dolar geçtiğimiz hafta
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirmeden önce 8.65 seviyesindeydi.