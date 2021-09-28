https://tr.sputniknews.com/20210928/dso-en-yuksek-risk-grubunda-olanlar-icin-24-milyar-dolarlik-kovid-19-asisina-ihtiyac-var-1049330829.html

DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2.4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var

DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2.4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde en yüksek risk grubunda... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T20:03+0300

2021-09-28T20:03+0300

2021-09-28T20:03+0300

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927090_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_9c8d1ce0da3ba0db55628144a937dc53.jpg

Ghebreyesus, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2021 Genel Forumu'nun açılışında konuştu.Halen dünya genelinde sağlık çalışanları, yaşlılar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve diğer savunmasız gruplar gibi en yüksek risk grubundaki insanlar için 2,4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşılar var, ancak en çok ihtiyaç duyan insanlar bu aşılara ulaşamıyor." dedi.Ghebreyesus, bu yıl gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asemblesi'nde uluslararası halk sağlığı acil durumları sırasında "seyahat kısıtlamalarının kaldırılması" çağrısında bulunulduğunu anımsatarak, özellikle aşı üretimindeki engellerin kalkması için kısıtlamaların kaldırılmasının önemine dikkati çekti.DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise "Ticaret sistemi, aşı eşitsizliğini azaltmak ve okyanuslarımızdan iklimimize kadar başka yerlerdeki acil zorluklarla mücadele etmemize yardımcı olmak için daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, koronavirüs aşısı