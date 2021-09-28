https://tr.sputniknews.com/20210928/en-iyi-sehirler-listesinde-moskova-dorduncu-sirada-1049331269.html

En iyi şehirler listesinde Moskova dördüncü sırada

En iyi şehirler listesinde Moskova dördüncü sırada

Rusya’nın başkenti Moskova Resonance danışmanlık şirketinin hazırladığı ‘Dünyanın en iyi 100 şehri’ listesinde dördüncü sırada yer aldı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T20:27+0300

2021-09-28T20:27+0300

2021-09-28T20:27+0300

dünya

rusya

moskova

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Resonance danışmanlık şirketi ‘Dünyanın en iyi 100 şehri’ listesini hazırladı. Listenin başını Londra, Paris ve New York çekti.Rusya’nın başkenti Moskova dördüncü sıraya yerleşti. Son yıllarda Google Trends sıralamasında kente ilginin arttığı belirtilen listede 2018 FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası etkinliklerin bu ilginin artmasına katkıda bulunduğu kaydedildi. Havayolu ile ulaşımın en kolay olduğu yerlerden biri olduğu hatırlatılan kent, ‘dünyanın eğitimli vatandaşlarına sahip üçüncü kenti’ olarak nitelendirildi.Diğer yandan Moskova listede ilk 20’de yer alan tek Rus kenti değil. Rusya’nın kuzey başkenti olarak anılan St. Petersburg da 17. sırada.Listede St. Petersburg’un ‘Kuzey’in Venedik’i’ unvanını hak ettiği, sanat ve eğitimle öne çıktığı belirtildi.İstanbul da listenin 23. sırasına yerleşti. İki kıtaya yayılan tek büyük kent olduğuna dikkat çekilen İstanbul’un bugün, bu stratejik konumunu kendisine yeni yatırımlar çekmek için kullandığı ifade edildi.“İstanbul’un tarihinin üzerine kurulu olduğu Doğu ve Batı’nın, eski ile yeninin, muhafazakarlık ve liberalliğin buluşması, buradaki her şeyi renklere bürüyor” ifadelerine yer verilen listede kentte minarelerle kilise kulelerini, kara çarşaflı ve vücuda oturan Armani elbiseli kadınları yanyana görmenin mümkün olduğuna dikkat çekildi.

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