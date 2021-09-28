Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210928/en-iyi-sehirler-listesinde-moskova-dorduncu-sirada-1049331269.html
En iyi şehirler listesinde Moskova dördüncü sırada
En iyi şehirler listesinde Moskova dördüncü sırada
Rusya’nın başkenti Moskova Resonance danışmanlık şirketinin hazırladığı ‘Dünyanın en iyi 100 şehri’ listesinde dördüncü sırada yer aldı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T20:27+0300
2021-09-28T20:27+0300
dünya
rusya
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1044133802_0:116:1800:1129_1920x0_80_0_0_bbfd56a51331b09e0866b54c4ac9542f.jpg
Resonance danışmanlık şirketi ‘Dünyanın en iyi 100 şehri’ listesini hazırladı. Listenin başını Londra, Paris ve New York çekti.Rusya’nın başkenti Moskova dördüncü sıraya yerleşti. Son yıllarda Google Trends sıralamasında kente ilginin arttığı belirtilen listede 2018 FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası etkinliklerin bu ilginin artmasına katkıda bulunduğu kaydedildi. Havayolu ile ulaşımın en kolay olduğu yerlerden biri olduğu hatırlatılan kent, ‘dünyanın eğitimli vatandaşlarına sahip üçüncü kenti’ olarak nitelendirildi.Diğer yandan Moskova listede ilk 20’de yer alan tek Rus kenti değil. Rusya’nın kuzey başkenti olarak anılan St. Petersburg da 17. sırada.Listede St. Petersburg’un ‘Kuzey’in Venedik’i’ unvanını hak ettiği, sanat ve eğitimle öne çıktığı belirtildi.İstanbul da listenin 23. sırasına yerleşti. İki kıtaya yayılan tek büyük kent olduğuna dikkat çekilen İstanbul’un bugün, bu stratejik konumunu kendisine yeni yatırımlar çekmek için kullandığı ifade edildi.“İstanbul’un tarihinin üzerine kurulu olduğu Doğu ve Batı’nın, eski ile yeninin, muhafazakarlık ve liberalliğin buluşması, buradaki her şeyi renklere bürüyor” ifadelerine yer verilen listede kentte minarelerle kilise kulelerini, kara çarşaflı ve vücuda oturan Armani elbiseli kadınları yanyana görmenin mümkün olduğuna dikkat çekildi.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1044133802_72:0:1729:1243_1920x0_80_0_0_8a0edd739f4b072564c56da8345de9ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova

En iyi şehirler listesinde Moskova dördüncü sırada

20:27 28.09.2021
© REUTERS / Tatyana MakeyevaDünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna dahil olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin, Federasyon Konseyi ve Rusya hükümeti binaları ile bazı diğer binaların dış cephe ışıkları bir saatliğine kapatıldı.
Dünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna dahil olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin, Federasyon Konseyi ve Rusya hükümeti binaları ile bazı diğer binaların dış cephe ışıkları bir saatliğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova Resonance danışmanlık şirketinin hazırladığı ‘Dünyanın en iyi 100 şehri’ listesinde dördüncü sırada yer aldı.
Resonance danışmanlık şirketi ‘Dünyanın en iyi 100 şehri’ listesini hazırladı. Listenin başını Londra, Paris ve New York çekti.
Rusya’nın başkenti Moskova dördüncü sıraya yerleşti. Son yıllarda Google Trends sıralamasında kente ilginin arttığı belirtilen listede 2018 FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası etkinliklerin bu ilginin artmasına katkıda bulunduğu kaydedildi. Havayolu ile ulaşımın en kolay olduğu yerlerden biri olduğu hatırlatılan kent, ‘dünyanın eğitimli vatandaşlarına sahip üçüncü kenti’ olarak nitelendirildi.
Diğer yandan Moskova listede ilk 20’de yer alan tek Rus kenti değil. Rusya’nın kuzey başkenti olarak anılan St. Petersburg da 17. sırada.
Listede St. Petersburg’un ‘Kuzey’in Venedik’i’ unvanını hak ettiği, sanat ve eğitimle öne çıktığı belirtildi.
İstanbul da listenin 23. sırasına yerleşti. İki kıtaya yayılan tek büyük kent olduğuna dikkat çekilen İstanbul’un bugün, bu stratejik konumunu kendisine yeni yatırımlar çekmek için kullandığı ifade edildi.
“İstanbul’un tarihinin üzerine kurulu olduğu Doğu ve Batı’nın, eski ile yeninin, muhafazakarlık ve liberalliğin buluşması, buradaki her şeyi renklere bürüyor” ifadelerine yer verilen listede kentte minarelerle kilise kulelerini, kara çarşaflı ve vücuda oturan Armani elbiseli kadınları yanyana görmenin mümkün olduğuna dikkat çekildi.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:12DSÖ, Kongo'da Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti
20:52Hong Kong’dan Rus yapımı tüm Kovid-19 aşılarını tanıma kararı
20:43Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistanla normalleşmeye olumlu bakıyoruz
20:41Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi
20:40TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur
20:30Bakan Yanık'tan hamilelere 'Kovid-19 aşısı' çağrısı
20:27En iyi şehirler listesinde Moskova dördüncü sırada
20:17'Volkan Demirel'den teknik direktörlük teklifine ret'
20:07Türkiye'de koronavirüsten 239 can kaybı, 28 bin 892 yeni vaka
20:03DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2.4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var
19:57İBB, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 3 bin 200 liralık destek sağlayacak
19:54FSB, Kuzey Kafkasya’da hasta çocukların Naziler tarafından öldürülmesiyle ilgili belgeyi açıkladı
19:51Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği konusunda 4 anlaşma imzalandı
19:48Sabiha Gökçen en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri
19:41ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Flake'den 'S-400' açıklaması
19:41Rusya, şirketlere 'karbon vergisi' getirmek için çalışma yapıyor
19:34İstanbul’da 3 bin 500 TL'ye banyosuz kiralık daire: 'Öğrenciye-bekara uygun'
19:30ABD Savunma Bakanı Austin'den 'Ortadoğu'daki Rus askeri üslerinin kullanılması' konusunda açıklama
19:20Twitter'a erişim problemi
19:02Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet