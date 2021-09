https://tr.sputniknews.com/20210928/erdogandan-abdli-gazetecinin-hakaret-davalari-sorusuna-yanit-siz-bunlara-inaniyorsunuz-yani-1049310341.html

Erdoğan'dan ABD'li gazetecinin hakaret davaları sorusuna yanıt: Siz bunlara inanıyorsunuz yani?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CBS kanalıyla söyleşisinin tam hali yayınlandı. Erdoğan'ın, kendisine hakaret davalarıyla ilgili soru soran Margaret... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

ABD'nin televizyon kanalı CBS, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında gazeteci Margaret Brennan'la söyleşisinin tam halini yayınladı. Face the Nation programı için yapılan söyleşide Erdoğan'ın, insan haklarıyla ilgili sorulara yanıtları ve kendisine hakaret gerekçesiyle 100 bin dava açılmasına ilişkin "Siz bunlara inanıyorsunuz yani" demesi Brennan'ı şaşırttı.'Bizim özgürlükler konusunda sorunumuz yok'Gazete Duvar'ın aktardığına göre Brennan, Erdoğan aynı zamanda yeni parti S-400 alımı ve Afganistan konusunda açıklamalar da yaptığı söyleşide bir dizi insan hakları sorusu yöneltti. Erdoğan, "Başkan Biden insan hakları ihlallerini sürekli eleştiren biridir. Biden’ın sizinle özel görüşmelerinde bu meseleyi gündeme getirmediğini söylediniz. Sizden hiç gazetecilere yönelik muamelenizi iyileştirmenizi veya daha belirli bir şeyi istedi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır olmadığı gibi bizim de bu konuda zaten sorunumuz yok. Özgürlükler noktasında Türkiye buralarla mukayese edilemeyecek kadar, çok daha özgürdür."'Bunların hiçbirini kabul etmiyorum'Brennan bunun üzerine, Gazetecileri Koruma Komitesi'ni kaynak göstererek Türkiye'nin Çin'den sonra cezaevinde en çok gazeteci bulunan ülke olduğunu, İran ve Suudi Arabistan'dan çok gazetecinin cezaevinde tutulduğunu belirtti. Erdoğan ise buna karşılık olarak, "Kusura bakmasınlar. Bunların hiçbirini ben kabul etmiyorum. Ve bu dediğiniz derneklerin, cemiyetlerin belirlemelerini, bunların ortaya koyduğu tespitleri de paylaşmıyorum. Çünkü Türkiye'nin böyle bir durumu yok" yanıtını verdi.ABD'li gazeteci bu noktada Erdoğan'a hakaret davalarını hatırlatarak, "İnsan hakları avukatları, sadece size hakaret etmekten dolayı 100 bin vatandaşın soruşturulduğunu söylüyor" dedi. Erdoğan "Siz bunlara inanıyorsunuz yani" yanıtını verince Brennan şaşkınlık ifadesini gizleyemedi; "Güvenilir uluslararası kuruluşlar bu açıklamaları yapıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan ise "Hayır, olabilir, ben sizin o uluslararası dediğiniz kurumlara güvenmiyorum" diyerek 'böyle davalar olmadığını' söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları eleştirilerine yanıt: SiyasiBrennan, ABD hükümeti yetkililerinin en azından gazetecilerle sohbetlerinde benzer açıklamalar yaptığını belirtirken, "Erdoğan "Bakın sizi de aldatıyorlar, siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağından araştırıyor musunuz?" yanıtını verdi.ABD'li gazeteci bu noktada Erdoğan'a, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'deki insan hakları ihlallerini eleştirdiğinde güvenilir olmadığını mı düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, "E düşünmüyorum tabii. Çünkü benim bunu düşünebilmem için kendi ülkenin dışişleri bakanlığının tespitleri benim için çok daha önemli. Çünkü artık her şey siyasi" dedi.

