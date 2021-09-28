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https://tr.sputniknews.com/20210928/eskisehirde-asit-kuyusuna-dusen-is-yeri-sahibi-ve-onu-kurtarmak-isteyen-isci-hayatini-kaybetti-1049324663.html
Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ve onu kurtarmak isteyen işçi hayatını kaybetti
Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ve onu kurtarmak isteyen işçi hayatını kaybetti
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işçi, kapağı açık halde bulunan asit kuyusuna düşen fabrika sahibini kurtarmaya çalıştı. Hem fabrika sahibi hem de... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T16:54+0300
2021-09-28T16:54+0300
türkiye
eskişehir
iş sağlığı ve güvenliği yasası
asit
fabrika
iş güvenliği
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Fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iddiaya göre iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
eskişehir
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eskişehir, iş sağlığı ve güvenliği yasası, asit, fabrika, iş güvenliği

Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ve onu kurtarmak isteyen işçi hayatını kaybetti

16:54 28.09.2021
© DHAEskişehir'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş ile onu kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü, hayatını kaybetti.
Eskişehir'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş ile onu kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü, hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© DHA
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işçi, kapağı açık halde bulunan asit kuyusuna düşen fabrika sahibini kurtarmaya çalıştı. Hem fabrika sahibi hem de işçi, kuyudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iddiaya göre iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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