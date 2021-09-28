https://tr.sputniknews.com/20210928/eskisehirde-asit-kuyusuna-dusen-is-yeri-sahibi-ve-onu-kurtarmak-isteyen-isci-hayatini-kaybetti-1049324663.html

Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ve onu kurtarmak isteyen işçi hayatını kaybetti

Eskişehir'de asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ve onu kurtarmak isteyen işçi hayatını kaybetti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işçi, kapağı açık halde bulunan asit kuyusuna düşen fabrika sahibini kurtarmaya çalıştı. Hem fabrika sahibi hem de... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T16:54+0300

2021-09-28T16:54+0300

2021-09-28T16:54+0300

türkiye

eskişehir

iş sağlığı ve güvenliği yasası

asit

fabrika

iş güvenliği

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Fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iddiaya göre iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

eskişehir

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eskişehir, iş sağlığı ve güvenliği yasası, asit, fabrika, iş güvenliği