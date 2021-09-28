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Evin içine giren baykuşu, yabani hayat uzmanı YouTuber kurtardı
Evin içine giren baykuşu, yabani hayat uzmanı YouTuber kurtardı
Bursa'da bir evin içine baykuş girdi. Ev sakinleri ne yapacağını bilemeden evden kaçarken, eve çağrılan yabanî hayvan uzmanı, baykuşu kurtardı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T10:37+0300
2021-09-28T10:37+0300
yaşam
bursa
nilüfer
youtuber
baykuş
yabani hayvanlar
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir müstakil evin açık çamından içeri baykuş girdi. Ev sakinleri dev baykuşu görünce korkudan evi boşalttı. Ne yapacaklarını şaşıran ev halkı, yabanî hayvanları kurtardığı anları YouTube'da paylaşan İbrahim Sargın'a haber verdi. Hemen baykuşun girdiği eve gelen Sargın, yanında getirdiği kuş yakalama filesiyle baykuşu zarar vermeden yakalamayı başardı. Kuşu inceleyen Youtuber, kuşun bir yerinde bir sıkıntı olmadığını görünce, baykuşu sevdikten sonra tabiata saldı. Evin içinden baykuşu kurtaran İbrahim Sargın'a ev sahipleri teşekkür etti.Haber verilmesi üzerine baykuşun girdiği eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Bir eve baykuş girmiş. Ev sahipleri korkup evi boşaltmış. Bana haber verdiler. Gelip baktım, genç bir baykuştu. Hemen aracımda bulunan file yardımıyla yakaladım. Yakaladıktan sonra bir yerinde yara var mı diye inceledim. Sağlıklı olduğunu anlayınca saldım" dedi.
bursa
nilüfer
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bursa, nilüfer, youtuber, baykuş, yabani hayvanlar

Evin içine giren baykuşu, yabani hayat uzmanı YouTuber kurtardı

10:37 28.09.2021
© İHA / BURAK TÜRKEREve giren baykuşu yakalayan YouTuber
Eve giren baykuşu yakalayan YouTuber - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA / BURAK TÜRKER
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Bursa'da bir evin içine baykuş girdi. Ev sakinleri ne yapacağını bilemeden evden kaçarken, eve çağrılan yabanî hayvan uzmanı, baykuşu kurtardı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir müstakil evin açık çamından içeri baykuş girdi. Ev sakinleri dev baykuşu görünce korkudan evi boşalttı.
Ne yapacaklarını şaşıran ev halkı, yabanî hayvanları kurtardığı anları YouTube'da paylaşan İbrahim Sargın'a haber verdi. Hemen baykuşun girdiği eve gelen Sargın, yanında getirdiği kuş yakalama filesiyle baykuşu zarar vermeden yakalamayı başardı. Kuşu inceleyen Youtuber, kuşun bir yerinde bir sıkıntı olmadığını görünce, baykuşu sevdikten sonra tabiata saldı. Evin içinden baykuşu kurtaran İbrahim Sargın'a ev sahipleri teşekkür etti.
Haber verilmesi üzerine baykuşun girdiği eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Bir eve baykuş girmiş. Ev sahipleri korkup evi boşaltmış. Bana haber verdiler. Gelip baktım, genç bir baykuştu. Hemen aracımda bulunan file yardımıyla yakaladım. Yakaladıktan sonra bir yerinde yara var mı diye inceledim. Sağlıklı olduğunu anlayınca saldım" dedi.
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