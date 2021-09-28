https://tr.sputniknews.com/20210928/fatih-altayli-haberturk-yonetiminden-bir-ricam-var-1049308709.html

Fatih Altaylı: Habertürk yönetiminden bir ricam var

Fatih Altaylı: Habertürk yönetiminden bir ricam var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kanal yönetimine "Lütfen aşılı olmayanları, konuk olarak dahi Habertürk binasına almayın. Çünkü gerçekten korkuyorum" diye... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T11:48+0300

2021-09-28T11:48+0300

2021-09-28T11:48+0300

türkiye

habertürk tv

fatih altaylı

çağrı

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

aşı kartı

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Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Aşı kartınız lütfen' başlıklı yazısında sözlerine "Habertürk yönetiminden bir ricam var" diye başladı.Habertürk yönetimine hitaben "Biliyorsunuz pandeminin başladığı günden bu yana Haziran ayında verdiğim ara hariç, sürekli program yapıyorum. Salgının en yoğun ve en yaygın günlerinde bile her gün gelip program yaptım, yazı yazdım. İşimi hiç aksatmadım. Hatta talebiniz üzerine program sayım da arttı" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:'Gerçekten korkuyorum'"Sizin de bildiğiniz üzere salgın döneminde bu bir riskti ve ben bundan hiç gocunmadım. Ancak şimdi sizden bir ricam var. Lütfen aşılı olmayanları, konuk olarak dahi Habertürk binasına almayın. Çünkü gerçekten korkuyorum.Geçenlerde bir siyasetçi ile birlikte kalabalık bir grup geldi. Bazıları fotoğraf çektirmek istediler. Yüzlerinde ne maske ne başka bir şey. İçlerinden biri 'Fatih Abi hakikaten aşı oldun mu?' deyince şaşırdım. 'Tabii oldum. İki BioNTech. Yılbaşında üçüncüyü de olacağım inşallah' dedim.'O kişinin aşı olmadığını öğrendim'Aynı soruyu sorunca o kişinin aşı olmadığını öğrendim. Fotoğraf falan çektirmediğim gibi, hemen yanımdan uzaklaşmasını istedim. Bu benim gördüğüm, samimiyetle durumu söyleyen biri. Ya söylemeyenler. Bütün gün ve akşam Habertürk binasında maskesiz biçimde gezip dolaşan, kafeteryamızda oturan böyle kişiler var demek ki! Hepimizi riske atan. Bu yüzden rica ediyorum. Kapıda güvenlik görevlilerimiz içeri girecek olanlardan aşı kartı sorsunlar. Aşısız olmayanı binamıza almasınlar. Ya da ben gelmeyeyim."

https://tr.sputniknews.com/20210928/koronavirusle-mucadelede-yeni-adim-hes-yerine-asi-karti-zorunlulugu-gelebilir-1049304910.html

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habertürk tv, fatih altaylı, çağrı, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, aşı kartı