https://tr.sputniknews.com/20210928/fatih-terim-istifanin-esiginden-dondu-iddiasi-1049306103.html

'Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü' iddiası

'Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü' iddiası

Göztepe maçı sonrası eleştiriler karşısında duygusal bir konuşma yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir iddia ortaya atıldı. Terim'in... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T10:25+0300

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spor

türkiye

galatasaray

fatih terim

göztepe

kayserispor

istifa

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası sosyal medyada yazılanlardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğu ve bir karar aşamasına geldiği ileri sürüldü. Takvim gazetesinde yer alan haberde, Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı, Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddia edildi.Sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurmuştu. Terim, şunları söylemişti:"Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım. Ne oluyoruz? Ben alışkın olmadığımdan da olabilir. Kritik edilebiliriz, yanlış yapabilirim, mağlup olabiliriz ama son zamanlardaki gidişat bana kendimle ilgili, Galatasaray ile ilgili başka şeyleri düşündürüyor."

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türkiye, galatasaray, fatih terim, göztepe, kayserispor, istifa